Раскрыты утренние ритуалы красоты и молодости Кейт Миддлтон. Фото

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон любит начинать свое утро из полезного завтрака и физических упражнений. Несмотря большую семью и королевские обязанности, супруга принца Уильяма всегда находит время для своих утренних ритуалов.

Для приготовления полезного завтрака Миддлтон в блендере смешивает капусту, спирулину (разновидность водорослей), матчу (листья зеленого чая), шпинат, ромен, кинзу (листья кориандра) и чернику. Из этих ингредиентов у нее получается вкусный напиток. Но также Миддлтон любит есть на завтрак овсяную кашу, передает издание Hellomagazine (чтобы по смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Что касается физических нагрузок, то герцогиня ежедневно выделяет около часа для продуктивной тренировки. Аэробные упражнения, скайпинг, гребля в помещении и интенсивные интервальные тренировки – главные составляющие активного досуга.

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Кроме того, Миддлтон часто делает упражнение "планка" – поза с собственным весом, которая держит мышцы в тонусе.

Королевская особа также является поклонницей швейцарского спортивного мяча, она использует его во время тренировок для поддержания мышц живота. Еще супруга принца Уильяма любит бегать со своей собакой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кейт Миддлтон показала романтический образ. Для особого мероприятия она выбрала пальто нежно-голубого цвета, скомбинировав его с обувью практически такого же оттенка.