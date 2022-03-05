Расизм и война: как на самом деле относятся украинцы к беженцам-иностранцам во время эвакуации

Зарубежные СМИ разжигают вражду в отношении украинцев, рассказывая ошеломляющие истории иностранных студентов из Украины, которые эвакуировались в Европу. Они жалуются на агрессию со стороны украинцев во время эвакуации из самых "горячих" точек ведения российско-украинской войны.

Таким образом, все больше людей за границей начинают обвинять украинцев в расизме и ксенофобии. OBOZREVATEL решил разобраться, действительно ли есть случаи притеснения по национальным признакам, и если да, то почему (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Что происходит в эвакуационных поездах

Начиная с 22 февраля, из Украины выехало почти 900 тыс. человек. Из них за 6 дней по железной дороге было вывезено более 50 тыс. иностранцев. Число беженцев продолжает расти. Сейчас очереди вдоль границы достигают десятков километров, а некоторые студенты-иностранцы рассказывают зарубежным СМИ, как они целыми днями ждали, чтобы пересечь границу, при этом страдая от холода и голода.

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Дело в том, что все иностранные граждане эвакуируются на таких же условиях, как и украинцы. Укрзалізниця продолжает помогать иностранцам покинуть территорию Украины. Компания предоставила возможность не только абсолютно всем пассажирам бесплатно пользоваться поездами из Харькова, Киева и других украинских городов, но и организовала безопасные эвакуационные коридоры для иностранцев.

На Центральном железнодорожном вокзале Киева, а также на вокзалах Львова, Ужгорода и Чопа работают волонтеры со знанием разных языков, которые помогают гражданам других стран информацией, раздают воду и снеки.

Но желающих покинуть территорию, где идут военные действия, слишком много, и людям в вагонах приходится ехать стоя всю дорогу. Многие украинцы жаловались на то, что иностранные студенты (в основном молодого возраста) занимали сидячие места, не уступая беременным женщинам и детям.

Несмотря на это, возникали и случаи агрессии со стороны иностранцев по отношению к украинцам на вокзалах. К примеру, в то время, как корреспондентка OBOZREVATEL зашла в один из вагонов спецпоезда Киев–Львов 25 февраля, трое арабов взломали двери Интерсити, когда те стали автоматически закрываться. В этот момент один из парней стащил девушку лет 18 на перрон с последней ступени за лямку рюкзака и занял ее место вместе со своими попутчиками. На протяжении всего восьмичасового путешествия во Львов пассажирам пришлось держать двери, чтобы они не открывались и люди не выпадали из тамбура.

Также 2 марта стало вирусным видео со львовского вокзала, на котором иностранец с ножом угрожал украинцам. Он позволял заходить в поезд только "своим", крича украинцам, чтобы те оставались на перроне.

При этом не было ни одного случая, когда украинцы пытались напасть на иностранцев в эвакуационных поездах или на границе. Отметим, что подавляющее большинство именно среди беженцев-украинцев – это женщины с детьми, и они в таких же условиях, как и все, едут до границы или в западные области, чтобы найти убежище.

Что происходит на границах Украины со странами ЕС

Британское независимое издание The Independent пишет, что ООН признала единичные случаи дискриминации к неевропейским беженцам на границах Украины. Это произошло после того, как представители южноазиатских и средиземноморских стран рассказали, что при пересечении границы приоритет был отдан украинцам, а их отправили обратно в очередь.

Благотворительная организация известной американской певицы Бейонсе отреагировала на эти заявления в Twitter в понедельник, 28 февраля: "Мы расстроены новостью о том, что африканским и другим иностранным студентам отказывают на границе, когда они пытаются уехать из Украины. Мы надеемся, что разные посольства смогут быстро исправить ситуацию, чтобы помочь нуждающимся в поддержке".

А издание Al Jazeera сообщает, что студент из Зимбабве Барлани Муфаро Гуруре добрался до западного пограничного перехода после девятичасовой очереди, но его и еще четырех африканских студентов оттолкнули в сторону, отдав предпочтение украинцам. Им пришлось некоторое время умолять пограничников, чтобы те разрешили пройти границу на Краковце. Подобные истории рассказывали десятки африканцев, пытавшихся перейти границу.

"Таможня не обеспечивает порядка на пограничной полосе. Это делают пограничники, которых не так много, как я поняла. Основная проблема – это мужчины, которые бегут на границу, и человеческий фактор паники. Кто и как должен обеспечивать порядок в такой ситуации, непонятно, поэтому сейчас там работает правило самого сильного. К сожалению, – прокомментировала ситуацию на границе с Польшей украинская блогерша Крис Косик.

Как помогают иностранцам власти Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверяет, что власти интенсивно работают, чтобы обеспечить безопасность африканских, азиатских и других студентов и ускорить прохождение ими границы. Создана горячая линия для помощи иностранцам с эвакуацией.

Кроме того, МИД призывает Российскую Федерацию немедленно прекратить боевые действия в Харькове и Сумах, чтобы появилась возможность эвакуировать мирное население, в том числе студентов из Индии, Пакистана, Китая и других стран, которые не могут выехать из-за постоянных обстрелов и варварских ракетных ударов вооруженных сил РФ по жилым районам и гражданской инфраструктуре.

Пока что попытки организовать эвакуацию чрезвычайно опасны. В Харькове студент из Индии стал жертвой обстрела со стороны российских вооруженных сил. А смерть двух граждан Китая во время обстрела университета опровергли в китайском посольстве, заявив, что студентов по имени Цзинь Тяньхао и Ли Чжи не существовало.

Сейчас и украинские, и иностранные граждане стали заложниками не только российской вооруженной агрессии против Украины, но и пропаганды восточных СМИ.

OBOZREVATEL ранее писал, что ситуация на пропускных пунктах улучшилась. Кроме того, государственная пограничная служба просит не разгонять дезинформацию о дискриминации по расе или национальности во время контроля и пересечения государственной границы.