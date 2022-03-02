На границе Украины со странами ЕС спал ажиотаж: где можно спокойно уехать

Государственная пограничная служба фиксирует определенное сокращение потока граждан на границе Украины со странами ЕС и Молдовы. Уровень загруженности пунктов пропуска также снижается.

Украинские пограничники вместе с коллегами соседних стран делают все возможное для ускорения оформления граждан, особенно на выезд из Украины. Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы на странице в Facebook.

В ведомстве призвали соблюдать порядок на государственной границе, а также не разгонять дезинформацию о дискриминации по расе или национальности во время мер контроля и пересечения государственной границы.

Видео дня

"Очередность пересечения границы применяется ко всем национальностям как и законодательно определена процедура оформления документов, которая упрощена по гуманитарным основаниям и допускается к женщинам и детям, первоочередность пропуска которых также является приоритетом, особенно во время военного вторжения России", – говорится в сообщении.

Пограничная служба также сообщает, что информация, распространяемая среди зарубежной прессы о запрете выезда из Украины иностранцам не соответствует действительности. Пограничники обеспечивают оформление граждан других стран, в том числе студентов, желающих вернуться на родину, в соответствии с нормами законодательства и максимально помогают в пересечении границы.

Напомним, за период с 24 февраля на территорию Украины из-за границы вернулись 80 тысяч ее граждан. Большинство из них – мужчины. Часть вернувшихся эмигрантов, которые работали или учились за границей, пополняют ряды Вооружённых Сил Украины или вступают в добровольческие батальоны.