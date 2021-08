'Ранок з Україною' покажет необычный выпуск о нашей стране в честь 30-летия Независимости

Программа "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" готовит специальный выпуск к 30-летию Независимости Украины. Ведущие Мария Мельник, Григорий Герман, Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич расскажут малоизвестные факты о нашей стране и украинцах.

Кроме того, к эфиру присоединятся популярные артисты: группа "Океан Эльзы", певица Наталья Могилевская и исполнитель Артем Пивоваров. Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе канала.

Зрители смогут узнать, как живут наши полярники во время экспедиций в Антарктиду, с помощью какого украинского изобретения снимали фильм "Титаник", кто из выдающихся украинцев возглавляет крупнейшие мировые рейтинги и многое другое.

Также телеведущие расскажут об уникальных и ярких городах, в которых уже готовы встречать украинцев и гостей страны. Кроме того, зрители узнают, чем покоряет Украина представителей других национальностей настолько, что они решают стать ее гражданами.

Помимо этого, звезды покажут новые технологии и открытия, которыми пользуются во всем мире, и "познакомят" с лицами, которые покоряют мировые рейтинги и задают тренды.

