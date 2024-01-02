Коллега Остапа Ступки, совершившего пьяное ДТП в Киеве, признался, что в театре говорят об аварии

Актер Анатолий Гнатюк, много лет работающий в Национальном драматическом театре им. Ивана Франко, рассказал, как там отнеслись к истории, которая произошла с их коллегой Остапом Ступкой. В апреле прошлого года известный артист устроил в Киеве пьяное ДТП.

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По словам Анатолия Гнатюка, коллеги в театре не оправдывают Ступку. Однако считают, что никто не застрахован от таких ошибок, а сам Остап в полной мере осмыслил масштаб содеянного.

"Конечно, он поступил неправильно – такое не подвергается сомнению, – говорит Анатолий Гнатюк. – Это большая ошибка – но он все осознал и несет за совершенное наказание. Никто не застрахован от подобного. Как в Библии написано: не страшно упасть, страшно – не подняться. Сейчас он приходит на работу, играет все свои спектакли".

Напомним, актеру Остапу Ступке, ставшему виновником ДТП в Киеве в апреле прошлого года, предъявлены обвинения в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло повреждение у потерпевшего.

ДТП произошло 4 апреля 2023 года на столичной улице Ивана Федорова. Актер на автомобиле Land Rover Range Rover Sport допустил столкновение с припаркованным у остановки общественного транспорта Mitsubishi Carisma. В результате аварии водитель Mitsubishi получил тяжелые повреждения – закрытую черепно-мозговую травму и закрытую травму живота. Остапа Ступку задержали на месте происшествия. Прибор "Драгер" показал 1,62 промилле алкоголя в крови.

Через некоторое время после содеянного на официальной странице в Facebook Театра Франко появилась информация: "Остап Ступка – актер нашего театра. Мы ценим его актерское дарование, любим и уважаем как коллегу. Остап Богданович продолжит играть представления в нашем театре, если иного не будет определено судом. Конечно, ситуация, которая произошла, глубоко расстроила всех. Мы желаем пострадавшему скорейшего выздоровления".

Прокуроры в суде попросили о наказании для виновника аварии в виде трех лет лишения свободы. В приговоре отмечено, что срок наказания артисту будет исчисляться со дня прибытия и постановки его на учет в исправительном центре. До тех пор, пока приговор не вступит в законную силу, будет действовать мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Полное интервью с актером Анатолием Гнатюком читайте в среду, 3 января.

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