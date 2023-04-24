'Работает продавщицей в ларьке': победитель 'Евровидения' Псюк ответил, почему его мама-пенсионерка не бросила работу

Лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк, победивший на Евровидении-2022, ответил, чем занимается его мама. Артист поделился, что вдохновительница трека "Стефания" продолжает продавать в ларьке в родном Калуше.

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По словам рэпера, у госпожи Стефании иногда спрашивают, почему она не бросила работу, однако на это есть причина, и она кроется не в деньгах, заверил Псюк в интервью ЖВЛ (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

К маме известного певца до сих пор подходят фотографироваться на улицах. В родном Калуше ее знают в лицо.

"Да нравится ей, любит, рада. До сих пор фоткаются. Она продавщица в обычном магазине. Даже не в супермаркете, а в ларьке, до сих пор. У нее спрашивают: "Почему?" Хотя там суть не в деньгах", – начал Олег Псюк.

Артист объяснил, что его матери-пенсионерке очень важно общаться с людьми и чувствовать себя занятой. Отдых дома – это не для госпожи Стефании.

"Ей нужно чем-то заняться, потому что она – пенсионерка. Так она общается с людьми. В таком возрасте людям важно иметь какую-то социальную занятость", – сказал рэпер.

Напомним, что мама артиста Стефания, которой он посвятил победивший на Евровидении-2022 трек, не сразу полюбила его стиль музыки. Она критиковала Олега Псюка за стиль одежды и рэп, но со временем стала главной фанаткой его творчества.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что Олег Псюк признался, готов ли взять в руки оружие в случае мобилизации. Подробнее о позиции известного артиста – читайте в нашем материале.

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