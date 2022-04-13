Фронтмен Kalush Orchestra признался, пойдет ли воевать в случае мобилизации

Фронтмен группы Kalush Orchestra Олег Псюк признался, готов ли взять в руки оружие в случае мобилизации. По словам артиста, он не будет убегать от военкомата, если его призовут воевать против российских фашистов.

Несмотря на готовность защищать Родину, певец отмечает, что от него мало пользы на передовой. Такой комментарий раздался в разговоре со "Славой +" на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Фронтмен коллектива, который в 2022 году будет представлять Украину на Евровидении, пояснил, что не будет избегать службы, однако сейчас занят тем, чем может быть действительно полезен.

"Я готов, убегать не буду точно. Но могу сказать, что я на своем месте сейчас полезнее для страны, чем там со стволом буду. Я ведь даже в армии не служил", – признался Псюк.

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Артист рассказал, что его друзья без боевого опыта пытались встать в ряды воинов, но им отказали, призвав помогать стране в других сферах, пока хватает опытных бойцов.

Также, по словам Олега Псюка, кроме сбора средств своими выступлениями, он организовывает работу волонтерского штаба.

"Я считаю себя хорошим менеджером. Мы своей волонтерской организацией очень много помогли. Считай, нас 35 человек и каждый день делаем минимум 8 единиц помощи", – говорится в комментарии.

Как известно, сейчас группа путешествует промо-туром по Европе, выступая перед фанатами и давая более 20 интервью в день мировым СМИ о ситуации в Украине.

Исполнители уже посетили Израиль и Нидерланды, а сейчас готовятся к презентации своего номера в Мадриде (Испания). Кстати, для песенного конкурса в Италии звезды подготовили неожиданный сюрприз – смену образа.

Как сообщал OBOZREVATEL, за месяц до выступления на Евровидении внутри группы произошли изменения в составе. Новым участником коллектива стал экс-солист "Сальто Назад", вокалист Саша Таб.