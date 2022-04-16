Работает магия. Дурнев объяснил, как мем о русском корабле воплотился в реальность

Украинский блогер и телеведущий Алексей Дурнев считает популярный мем про русский военным корабль, который должен пойти в известном направлении, лучшим, справляющимся с задачей поднятия боевого духа украинцев. По его словам, силой мысли и слова народ Украины воплотил мем в реальность.

Об этом он рассказал в интервью Владимиру Полуеву в эфире Youtube-канала "Украина 24". Журналист поинтересовался у Дурнева, какой мем справляется с поставленной задачей лучше ­– корабль или Чернобаевка, на что телеведущий ответил – "лучший тот, который чаще всего на слуху" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Он убежден, что мем о Чернобаевке может отойти, когда там прекратятся боевые действия, а вот "вечный" мем – это корабль.

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"Конечно, история с "кораблем" это… В итоге корабль в этом же направлении и отправился. На самом деле это уже какая-то мистика. Когда вообще вся страна и не только, наверное, весь мир, шлет конкретный корабль в конкретном направлении. Этот корабль загорается и тонет. Ну, это же магия просто", – сказал Дурнев.

Блогер в шутку предложил, чтобы все "переключились на конкретного человека", имея ввиду президента РФ Владимира Путина, и "также успешно и систематически всей страной посылали".

Кроме того, юморист поделился идеей о всеукраинском флешмобе, который бы назывался "минуткой смерти Путина".

"Мы бы выбрали время, например в 22:22, и все украинцы и все, кто хотят смерти Путина, должны сесть, закрыть глаза и представить любую его смерть. Просто силой мысли, ровно минуту. А потом уже в 22:23 пошли, кто ужинать, кто мыться, заниматься своими делами. Мне кажется, должно сработать", – сказал телеведущий.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Алексей Дурнев не верит в дальнейшую дружбу между украинцами и россиянами. Он признался, что ненавидит даже русскую музыку.