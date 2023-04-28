'Работаем каждый на своем месте': Яма после массированного ракетного удара глупо оправдался за пост с голым торсом

Украинский хореограф и судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма после критики в свою сторону из-за неуместного поста с голым торсом и пожеланием "держаться" нелепо оправдался. Артист опубликовал шутливый кадр с париком и призвал каждого "работать на своем месте".

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Танцор выразил поддержку жителям Умани, но заметил, что кадр из юмористического шоу "Кто сверху?" не содержал скрытых намеков. Соответствующее сообщение появилось в Instagram звезды (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Что касается предыдущего поста. На самом деле действительно бывает так, что и фотография, и подпись к ней касается в первую очередь того, кто ее запостил (если не указано иное). Без намеков и скрытого содержания. Некоторые увидели другое. Я никого не виню, градус напряжения сейчас высокий", – написал Яма.

Как известно, украинец с семьей уехал в США, где безмятежно рассуждает о войне в Украине, злит соотечественников кадрами отдыха и каждый раз нарывается из-за них на критику.

"Надеюсь, ужас скоро закончится. Работаем каждый на своем месте. Чтобы жить и донатить", – оправдался Яма после того, как накануне опубликовал шутливый кадр из передачи, где голым торсом пытался удержаться на стекле.

Украинцы, пережившие ночью массированный ракетный удар, такой юмор Ямы не оценили. Об их реакции читайте здесь.

Напомним, недавно хореограф признался, что загрустил по Киеву и подумал об окончании войны. Он резюмировал: все когда-то заканчивается, поэтому нужно не терять веру и ждать поражения России. Артист успел почистить все комментарии под фото, оставив только приятные слова.

Ранее OBOZREVATEL писал, что еще до начала войны Влад Яма хотел стать народным депутатом, но ему так и не удалось осуществить свою мечту. Он обижен на своих дркзей, которые смогли попасть в Верховную Раду. Все подробности – по ссылке.

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