Пыталась похудеть к ''Золотому глобусу'': стало известно о причине смерти дочери Элвиса Пресли

Дочь короля рок-н-ролла Элвиса Пресли, Лиза Мари Пресли, скончалась 12 января 2023 года в возрасте 54 лет. Перед смертью знаменитость сидела на экстремальной диете, ведь хотела скинуть вес к церемонии награждения "Золотой глобус". Именно погоня за красотой и подорвала здоровье единственного ребенка мировой звезды.

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Данную информацию сообщили изданию TMZ источники, близкие к семье Пресли. За несколько дней до трагического инцидента, Лиза Мари появилась на вручении премии, к которой так усердно готовилась. Однако не осталось незамеченным то, что американская певица имела болезненный вид.

Она была изможденной, невнятно говорила и все время опиралась на руку своего друга Джерри Шиллинга. По словам источников, за два месяца до "Золотого глобуса" Пресли сделала пластическую операцию и начала принимать медикаменты для похудения. Кроме того, она пила опиоиды – вещества, относящиеся к наркотическим обезболивающим лекарственным средствам. На фоне этого селебрити потеряла 20 килограммов всего за полтора месяца.

К слову, Лиза Мари в юности имела наркотическую и алкогольную зависимость. Родственники покойной пытались спасти девушку, заставляя проходить лечение. В одном из интервью Пресли отмечала, что в последние годы она вела здоровый образ жизни. Но суицид ее сына Бенджамина в 2020 году вернул вокалистку к пагубным привычкам. Звезда тяжело перенесла смерть своего 27-летнего наследника.

Семья Пресли утверждает, утром, когда она умерла, Лиза жаловалась на сильные боли в животе. Оглашение причины смерти селебрити было отложено до получения результатов токсикологии. Этот процесс может длиться несколько месяцев.

Как рассказывал OBOZREVATEL, 30 января 2023 года умерла звезда сериала "Лаверна и Ширли" Синди Уильямс. Американской актрисе было 75 лет. Причиной смерти знаменитости стала непродолжительная болезнь. Подробнее – узнайте в нашем материале.

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