Пять романов знаменитостей, которые стоили им карьеры: это едва не разрушило их жизнь. Фото

Когда звезды вступают в брак, они создают образ идеальных супругов, которые кажутся неуязвимыми перед жизненными испытаниями. Но даже самые успешные и богатые люди могут столкнуться с изменой. Однако сами изменщики в этот момент не думают, что их похождения могут не только привести к разводу, но и повлиять на карьеру.

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OBOZREVATEL расскажет, кто из селебрити не побоялся разрушить свой брак и пошел на поводу у своих желаний. Их любовные связи обсуждал весь мир (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Кристен Стюарт и Руперт Сандерс

Когда британский режиссер Руперт Сандерс был выбран руководителем проекта "Белоснежка и охотник", он думал, что кинолента принесет ему еще больше славы. Однако триумф фильма погас, когда стало известно, что мужчина закрутил роман с американкой Кристен Стюарт. В итоге, артистка изменила своему коллеге по фильму "Сумерки" Роберту Паттинсону, а Сандерс – своей жене, с которой прожил 10 лет и воспитал 2 детей.

Джуд Лоу и Дейзи Райт

Дэйзи Райт была няней у детей Джуда Лоу. Тогда звезда кинематографа состоял в отношениях с британо-американской актрисой и фотомоделью Сиенной Миллер. Пара даже была помолвлена. Однако всплыла горькая правда, что пока знаменитость встречался с красавицей, он параллельно крутил роман и с няней своих наследников. Актер публично извинился и порвал с Дэйзи, а та продала эту историю таблоидам.

Гэвин Россдейл

Муж певицы Гвен Стефани, британский музыкант и основатель группы Bush Гэвин Россдейл систематически изменял ей с няней их сыновей. Исполнительница узнала, что тайная связь мужа длилась годами, а одно из свиданий любовники устроили в тот день, когда Гвен рожала третьего сына. После этого многие поклонники Россдейла заявили, что больше не будут ходить на его выступления и слушать композиции селебрити. Несмотря на то, что предательство случилось со стороны Гэвина, именно он стал инициатором раздела имущества.

Бен Аффлек

Еще один артист прославился своей связью с няней. Тогда звезда встречался с актрисой, которая стала известной благодаря фильму "Из 13 в 30" Дженнифер Гарнер. По слухам, причиной размолвки между супругами стала зависимость Аффлека от казино, но все оказалось прозаичнее. Он "развлекался" с няней своих двух детей. Как сообщают таблоиды, это все случилось в 2015 году. Но документы на развод были поданы только в апреле 2017-го, а официально они расторгли брак 7 ноября 2018-го.

Риз Уизерспун и Райан Филипп

Пара голливудских актеров сыграла главные роли в драме 1999 года "Жестокие игры" и привлекла огромное количество людей, которые, после выхода ленты, были глубоко вовлеченных в их брак. Многие думали, что артисты будут жить долго и счастливо, но спустя время появились слухи об измене Филлиппа. И хотя в документах о разводе упоминались "непримиримые разногласия", а не роман мужчины с Эбби Корниш, многие его фаны потеряли к нему интерес. Казалось, за одну ночь он лишился статуса голливудского сердцееда и успешного актера.

Недавно OBOZREVATEL писал, что британская актриса Эмма Уотсон засветилась на свидании с американским бизнесменом. 33-летняя знаменитость в компании Райана Уолша, работающего в сфере технологий, отдыхала в Италии.

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