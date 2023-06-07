Эмма Уотсон закрутила роман с бизнесменом: кто стал новым избранником Гермионы из 'Гарри Поттера'

Британская актриса Эмма Уотсон, известная ролью Гермионы в серии фильмов о колдуне Гарри Поттере, засветилась на свидании с американским бизнесменом. 33-летняя знаменитость в компании Райана Уолша, работающего в сфере технологий, отдыхали в Италии.

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О вкусах актрисы на умных мужчинах рассказали журналисты The Sun. Редакторы отметили, что красавице нравятся партнеры, которые могут сверкнуть интеллектом (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Пару заметили в Венеции, где они не прятали лиц. Папарацци удалось тайком сфотографировать звезду с бизнесменом во время прогулки по воде и ужину в ресторане.

Эмма Уотсон много смеялась и выглядела счастливой. Хотя официально о романе она не рассказывала, иностранным журналистам удалось пообщаться с близким к актрисе человеком, раскрывшим больше деталей об отношениях звезды.

"Эмме нравятся мужчины, которые могут сравниться с ее интеллектом. Она очень умная женщина и у нее были умные мужчины. Райан тоже очень умный человек, и Эмме, кажется, нравится проводить с ним время. Они знают друг друга в течение некоторого времени", – говорится в анонимном комментарии.

Отметим, что полгода назад звезда "Гарри Поттера" разошлась с сыном миллиардера Филиппа Грина – Брендоном Грином. Они встречались 18 месяцев. Брендон Грин пренял талант в ведении бизнеса у отца и увлекается эко-активизмом.

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