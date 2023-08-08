57-летний возлюбленный Сандры Буллок умер после трех лет тяжелой болезни: с каким недугом боролся мужчина

Всемирно известная американская актриса Сандра Буллок потеряла возлюбленного. Бойфренд звезды – популярный в США фотограф Брайан Рэндалл – умер в возрасте 57-ми лет после продолжительной, но, к сожалению, безуспешной борьбы с тяжелой болезнью.

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Звезда культовых кинолент была в отношениях с фотографом с 2015 года. Трагическое известие прессе сообщила семья Рэндалла в понедельник, а умер мужчина в субботу, 5 августа. Об этом пишет АВС.

У Брайана в 2020 году диагностировали БАС – боковой амиотрофический склероз. Это редкое генетическое заболевание центральной нервной системы, при котором поражаются двигательные нейроны. У людей с этим диагнозом со временем перестают работать мышцы рук и ног, языка, отказывают легкие. Точно такой же недуг был у выдающегося физика-теоретика Стивена Хокинга, о котором при жизни, в 2014 году, сняли фильм "Вселенная Стивена Хокинга".

Близкие покойного рассказали, что Рэндалл решил сохранить свою борьбу с БАС в тайне, и "те из его родных, кто заботился о нем, сделали все возможное, чтобы выполнить его просьбу".

"Мы безмерно благодарны неутомимым врачам, которые вместе с нами боролись с этой болезнью, и поразительным медсестрам, которые стали нашими соседями по комнате, часто жертвуя своими семьями, чтобы быть с нами", – добавили родственники мужчины.

Буллок познакомилась с Рэндаллом в 2015-м, когда тот фотографировал день рождения ее сына Луи. К браку актриса откровенно не стремилась после того, как в 2010-м развелась с телеведущим Джесси Грегори Джеймсом. Однако с фотографом у звезды фильмов "Мисс Конгениальность", "Предложение", "Восемь подруг Оушена" и других была буквально настоящая семья. Они редко вместе появлялись на публике, однако мужчина порой сопровождал звездную избранницу на премьерах ее фильмов и других светских мероприятиях.

В 2022-м Буллок объявила, что хочет сделать перерыв в карьере и посвятить себя семье. Вероятно, к такому решению ее сподвигло именно заболевание любимого, с которым она хотела проводить больше времени перед его уходом.

Именно Рэндалла актриса считала любовью всей своей жизни, о чем сама говорила в одном из интервью на Red Table Talk в 2021 году.

Общих детей у пары не было, но вместе они воспитывали приемных сына и дочь актрисы – 13-летнего Луи и 11-летнюю Лейлу. У мужчина также есть взрослая дочь Скайлар от предыдущих отношений.

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