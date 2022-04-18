Путинистке Нетребко вернули работу в Европе после осуждения войны

Российской оперной певице-путинистке Анне Нетребко "неожиданно" вернули работу в Европе после того, как она осудила войну в Украине. Ожидается, что звезда заменит в опере Пуччини внезапно заболевшую итальянку Марию Агресту.

Как стало известно, россиянка выйдет на сцену оперного театра в Монте-Карло. Об этом она сама заявила на личной странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Весть о возвращении на работу пришла в Нетребко во время вынужденного отпуска в Египте, куда она улетела, когда в Европе, США и России стала нежелательным гостем из-за сомнительной позиции относительно войны в Украине.

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"Я очень рада неожиданному сценическому дебюту в Опере Монте-Карло. Он станет еще более особенным, если я выступлю с моим мужем, тенором Юсифом Эйвазовым. Я желаю моей подруге и коллеге Марии Агрести полного и скорейшего выздоровления", – сообщила путинистка.

Сейчас запланировано несколько концертов, которые пройдут 22, 24, 27 и 30 апреля. Известно, что итальянцы приняли решение предложить россиянке работу, аргументируя это ее якобы четкой позицией относительно нападения РФ на Украину.

Как известно, нетребко и военный преступник Путин имели довольно теплые отношения. Звезда даже получала из его рук награды, пока не начала карьеру за границей.

После начала российско-украинской войны европерйское сообщество ожидало от певицы цивилизованной позиции, однако россиянка смолчала и дала понять, что поддерживает действия Путина. Поэтому с ней отказались работать все театры, где она раньше выступала.

Оставшись без средств на существование, Нетребко все же решилась публично осудить войну и откреститься от близкого знакомства с Путиным, из-за чего ее раскритиковали в России.

Как сообщал OBOZREVATEL, представители Новосибирского государственного академического театра оперы и балета отменили летний концерт артистки, а директор Метрополитен-опера заявил, что раскаяния в Facebook недостаточно, чтобы вернуться на большую сцену.