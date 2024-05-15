Всемирно известная российская оперная певица-путинистка Анна Нетребко снова вернется на сцену немецкой оперы после массовых протестов украинцев под зданием Государственной оперы Берлина в сентябре 2023 года. Что интересно, руководители культурного заведения оправдывают артистку и утверждают, что она сейчас не имеет ничего общего с Россией.

О сотрудничестве с путинисткой стало известно из концертной программы в следующем сезоне. Более того, немецкое медиа BZ сообщает, что руководство невероятно восхищено выступлениями Нетребко, поэтому считает ее очень ценной в актерском составе.

Решение распространять российские нарративы на мировой арене приняли будущий директор оперы Элизабет Соботка и новый главный дирижер Кристиан Тилеман. Пока выступления путинистки предполагаются лишь в двух спектаклях: "Набукко" и "Трубадур" Джузеппе Верди, но уже в компании с мужем-коллегой азербайджанцем Юсифом Эйвазовым.

"Я не знаю никого, кто мог бы спеть Эбигейл [в спектакле "Набукко"] лучше", – заявила Соботка.

Против прошедших выступлений Нетребко украинцы активно протестовали под зданием Государственной оперы в Берлине, отчего, вероятно, оперная певица на время исчезла с немецкой сцены. Однако сейчас она возвращается, а руководство наивно надеется, что выступления сторонницы диктатора Владимира Путина пройдут спокойно.

"Конечно, я надеюсь, что протестов не будет, потому что я действительно не считаю это оправданным. Она сделала очень глупую вещь, но она дистанцировалась и действительно больше не имеет ничего общего с Россией", – сказала Элизабет Соботка.

Стоит отметить, что Анна Нетребко была доверенным лицом Владимира Путина на выборах, получала из его рук награды, выступала на открытии Олимпиады в Сочи, даже фотографировалась с флагом "Новороссии" вместе с одним из сепаратистских лидеров и финансировала так называемую "ДНР". Из-за такой политико-культурной деятельности Нетребко была занесена в базу сайта "Миротворец".

Ранее OBOZ.UA писал, что выступление Нетребко, которое должно было состояться в июне в Швейцарии, вынужденно отменили. Причиной стал запланированный Саммит мира и возможность "угрозы общественному порядку".

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