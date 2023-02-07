''Пусть воет в Бурятии'': Лорак разместила отфотошопленный кадр, разозлив украинцев строками из песни

Певица Ани Лорак, которая предала свою родину и до сих пор замалчивает геноцид украинцев, продолжает радовать российскую аудиторию новыми работами. Путинистка в который раз анонсировала в личном блоге новый альбом, тем самым нарвавшись на критику подписчиков. Вокалистка спросила, ждут ли фолловеры ее композиций и получила честный ответ.

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Новый пост Каролина разместила в Instagram. На фотографии певица не похожа сама на себя, ведь она старательно отредактировала снимок. На нем фанатка Путина предстала в свитшоте с принтом и дырками и в черной шапке, записывая очередной русскоязычный трек (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Под кадром Лорак добавила несколько строк из своей композиции. "Ведь ты же знаешь, все пройдет", – написала предательница. Украинцы не смогли не обратить внимание на публикацию исполнительницы, напомнив ей еще раз о недостойном поведении.

Подписчики певицы ответили на ее вопрос: "Ждем в Одессе. Может совесть проснется", "А про свою родина забыла?", "Украину похоже забыла?", "Нет, не ждем! Как там у вас говорят: больше никогда?", "А слабо на передовую поехать?", "Кому он нужен твой альбом? Кто его слушать будет?", "А родной Украине сейчас больно", "А она вам нужна в Украине? Пусть воет в Бурятии и Туве".

Напомним, Ани Лорак родилась в городе Кицмань Черновицкой области. В 2008 году она представляла Украину на конкурсе песни "Евровидение" и заняла второе место. Однако после 2014 года продолжила выступать в стране-агрессоре. В сентябре 2022 года Каролина попала под санкции Украины, вместе с певицами Таисией Повалий, Анной Седоковой и Региной Тодоренко.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что Ани Лорак в Instagram устроила благотворительный концерт, чтобы "помочь нуждающимся". Подопечными ее фонда стали семьи, дома которых были разрушены. Исполнительница скрыла все данные о них, кроме фамилии и номера карты.

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