Пугачева опубликовала пост к 9 мая, чем вызвала неоднозначную реакцию в сети

Известная российская певица Алла Пугачева, которая уже больше года проживает с детьми заграницей, поскольку ее супруг, шоумен и юморист Максим Галкин открыто осуждает войну и путинский режим, опубликовала в своих соцсетях пост, посвященный 9 мая. Сегодня в России устраивают циничные "парады победы". День, когда был повержен нацизм во Второй мировой войне, там до безобразия исказили. Теперь РФ сама стала страной-агрессором, которая подло напала на независимое государство и пытается уничтожить его самыми жестокими способами.

Видео дня

Примадонна разместила на своей странице в Instagram серию снимков с ветеранами Второй мировой. Своим постом она намекнула, что люди, которые прошли настоящий ад, борясь с нацистской Германией, никогда бы не допустили того, что сейчас творит путинская Россия.

Один из кадров был сделан еще в детстве Пугачевой. На черно-белом фото маленькая Алла позирует в окружении зрелых мужчин с медалями. На других снимках – певица уже взрослая, а ветераны заметно постарели.

"Где же вы теперь друзья-однополчане? Как вас не хватает сегодня", – подписала артистка кадры.

Адекватная часть подписчиков звезды, а это преимущественно украинцы, уловила посыл публикации примадонны. Певица не стала разбрасываться громкими словами о "великой победе", ведь она осознает, что пока весь мир надеется на "Никогда снова", в России скандируют: "Можем повторить".

"Прошедшие войну, знающие цену победы, никогда бы не допустили ужаса, который творится сегодня", "Что бы сказали мой дед и папа, воевавшие в той страшной войне, если бы узнали, что Россия бомбит Украину. Слава богу, что они никогда не узнают об этом", "Хорошо, что ветераны не видят войны России в Украине. Мир и покой ушёл вместе с ними. Теперь и праздником этот день сложно называть", "Сегодня ночью в Киеве мою семью разбудил очень громкий взрыв, это наши военные сбили русскую ракету, всего их было в Киеве 15, все сбиты, но осколки падают на наши дома, дворы. Русские это делают, русские это допускают", – оставляют комментаторы.

Однако собралось под постом Аллы Борисовны и немало Z-патриотов. Они встретили слова примадонны с традиционной истерикой и обвинениями ее в "предательстве".

"А вы повернитесь к людям лицом и увидите однополчан, горько, что вы предали свою родину и людей живущих в России", "Вопрос обратный, Алла Борисовна, где же Вы? Почему не с народом? Почему не со страной? Уверена, однополчане не убежали бы в сложные времена для своей страны", "Вот я и хочу, чтобы дети жили без нацизма и тех, кто готов уничтожить русских только за то, что они русские", "Крым домой вернулся. Это вы, как блудные дети, по всему миру бегаете", – пишут неадекватные россияне.

Напомним, Пугачева и Галкин продали свой знаменитый замок в поселке Грязь близ Москвы. Стало известно, что его приобрел скандальный российский шоумен и продюсер, экс-участник группы "Ленинград" Стас Барецкий. Он заявил, что планирует сделать там морг. Подробнее – в нашем материале.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Пугачева за время полномасштабной войны не один раз вызывала истерику у кремлевских пропагандистов, которым не нравится "непатриотичная" позиция соотечественницы. На днях из-за примадонны взбесилась и Маргарита Симоньян. Ее очень заботит то, что артистка вернулась в Москву, откуда ее, к большому разочарованию путинистки, никто не гонит, а наоборот – тепло принимают. Детали – по ссылке здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!