Галкин поделился историей девочки из Мариуполя, взорвавшейся на растяжке: она точно не собиралась ни на кого нападать

Российский пародист и певец Максим Галкин осудил зверства оккупантов на территории Украины. Он опубликовал видеорассказ маленькой девочки из Мариуполя, которая подорвалась на растяжке, и заявил, что ребенок "точно не собирался ни на кого нападать".

Таким образом, артист подверг критике пропаганду Кремля о том, что украинцы "готовились нападать на Россию". Пост появился на странице россиянина в Instagram (чтобы посмотреть видео и фото, доскролльте до конца страницы).

На камеру маленькая Кира Чебенко рассказала о том, как выбиралась из заблокированного русскими солдатами Мариуполя. По словам девочки и ее мамы, семья остановилась попить воды, когда младшая дочь увидела на дороге розетку.

Видео дня

Прикоснувшись к подозрительному предмету ногой, дети заставили сдетонировать взрывчатку. Оказалось, что изверги установили растяжку, из-за которой Кира получила ранения.

На трагическую историю отреагировал известный пародист из РФ, часто работавший с детьми и воспитывающий двух своих малышей с певицей Аллой Пугачевой.

"Я много лет разговариваю с детьми в самой хорошей программе на ТВ. Я слышал много замечательных детских историй. Дети не должны проживать такое. Дети не должны рассказывать такие истории из своей маленькой жизни. Эта украинская девочка точно не собиралась ни на кого нападать", – написал он.

Отметим, что Максим Галкин и Алла Пугачева осудили войну в Украине и покинули Родину сразу после нападения России на независимое государство.

Под одним из постов с призывами прекратить войну певец подчеркнул, что имеет право на свое мнение и не одобряет убийство невинных людей, а также посоветовал соотечественникам "промыть голову".

Как сообщал OBOZREVATEL, Галкин и Пугачева с детьми во время войны в Украине живут в Израиле. Поговаривают, что супруги готовятся сменить гражданство и уже ищут школу для 8-летних Гарри и Елизаветы.