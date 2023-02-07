''Пташка'' с ''Азовстали'' столкнулась с хейтом и мощно ответила критикам: я не военная, не медик, не психолог

Защитница "Азовстали", парамедик Екатерина Полищук с позывным "Пташка" неожиданно столкнулась с хейтом из-за своей активной гражданской деятельности. Кто-то из интернет-пользователей решил упрекнуть героиню, которая пережила ад в Мариуполе, а затем и в плену, в том, что она ездит в дипломатические поездки, хотя дипломатом не является.

Видео дня

Полищук напомнила, что она, помимо прочего, до 24 февраля также не являлась военной, медиком, психологом, мотиватором, но с приходом врага на родную землю взяла в руки оружие и тактический рюкзак. Мощный ответ критикам "Пташка" разместила на личной странице в Instagram.

Она также подчеркнула, что сейчас на фронте с большим агрессором сражаются не только профессиональные военные, но и педагоги, электрики, водители, экономисты, артисты – люди разных профессий, которые оставили свою работу и приступили к новой.

"Меня спросили: "Дипломатические поездки? Разве ты дипломат? Не позорься". Так я и не военная, не медик, не психолог, не мотиватор, как и десятки, сотни тысяч наших ребят, которые до 24.02 (кто-то до 2014) были инженерами, учителями, электриками, водителями, воспитательницами, швеями, продавцами, изобретателями, артистами, бухгалтерами… но взяли в руки оружие, мед-рюкзак, руль эвакуационной машины, карту, рацию и пошли защищать также и тех, кто может и учился на дипломатов, и тех, кто не учился, но тяжелым ежедневным трудом получают для Украины оружие, технику, добиваются обмена украинских военнопленных и санкций для врага", – написала "Пташка".

Защитница призналась, что с удовольствием бы занималась домашними делами, охраняя семейный уют и очаг, но она не может сидеть сложа руки, когда ее дом пытаются уничтожить.

"Да, я не политик, медик или военная. По образованию я – музыкант. Я – женщина. Я тоже охотно оберегала бы домашний огонь. Но мой дом разрушают, а огонь… По крови – украинка. По судьбе – воин. По имени Пташка", – красноречиво подытожила героиня.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Полищук вспомнила, как в госпитале в Мариуполе разговаривала с раненой 12-летней девочкой после операции. Когда подросток проснулась после наркоза, начала спрашивать, где ее мама, ведь не знала, что той уже нет в живых. Подробнее – в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!