Психическое расстройство взяло верх над ним: звезда фильма 'Джанго освобождённый' покончил с собой после 20 лет борьбы с тяжелой болезнью

В возрасте 71 года ушел из жизни американский актер Роберт Керрадайн, наиболее известный аудитории по ролям в фильмах "Джанго освобождённый", "Месть полудурков" и "Злые улицы". В течение 20 лет знаменитость боролся с биполярным расстройством, однако, к сожалению, болезнь взяла верх и 23 февраля он совершил самоубийство.

Видео дня

Трагическую новость сообщило издание Deadline, ссылаясь на официальное заявление семьи артиста. Близкие Роберта Керрадайна подчеркнули, что он был очень светлым человеком и до последнего мужественно пытался справиться с психическим расстройством.

"С глубокой скорбью сообщаем, что наш любимый отец, дедушка, дядя и брат Роберт Керрадайн ушел из жизни. В мире, который может казаться таким темным, Бобби всегда был маяком света для всех, кто его окружал. Мы скорбим о потере этой прекрасной души и хотим отдать должное Бобби за его мужественную борьбу с биполярным расстройством, которая длилась почти два десятилетия. Мы надеемся, что его путь прольет свет и побудит к борьбе со стигматизацией, которая сопровождает психические заболевания", – говорится в заявлении.

Со своей стороны старший брат Роберта Керрадайна – Кит – отметил, что актер был опорой для всей своей семьи. Он подчеркнул, что сейчас родственники знаменитости хотят, чтобы как можно больше людей знали о его борьбе с биполярным расстройством: "В этом нет ничего постыдного. Это болезнь, которая взяла над ним верх, и я хочу отдать ему должное за его борьбу с ней. Он был чрезвычайно одаренным, и мы будем скорбеть по нему каждый день".

Заметим, что биполярное аффективное расстройство – это психическое заболевание, при котором человек переживает резкие смены настроения: от экстремального подъема (мания/гипомания) до глубокой депрессии, которые чередуются с периодами ремиссии. Точную причину появления недуга выявить сложно, но может быть задействована наследственность, изменения уровня нейромедиаторов головного мозга и психосоциальные факторы. Бороться с биполярным расстройством помогают лекарственные средства и работа с психотерапевтом.

Что известно о Роберте Керрадайне

Роберт Керрадайн родился 24 марта 1954 года в Лос-Анджелесе в очень творческой семье. Его мама Сони Сорел была артисткой и художницей, а отец Джон Керрадайн снимался в фильмах, которые называют классикой Голливуда.

В индустрии кино Роберт Керрадайн дебютировал в 1972 году, когда получил роль в проекте "Ковбои", а позже присоединился к созданию картины "Злые улицы". В 1978-м актер снялся в драме о последствиях вьетнамской войны "Возвращение домой", получившей три премии "Оскар".

В 1984 году на экраны вышел проект "Месть полудурков" с Робертом Керрадайном в главной роли. Лента имела впечатляющий коммерческий успех, поэтому была продолжена еще на три части, в каждой из которых снялся артист. Среди других известных проектов с участием знаменитости: "Джанго освобождённый", "У мамы свидание с вампиром", "Лиззи Макгвайр" и другие.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что звезда детективов, которые смотрели миллионы, Джеймс Ренсон покончил с собой в 46 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!