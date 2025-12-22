Звезда детективов, которые смотрели миллионы, покончил с собой в 46 лет: подробности трагедии

Американский актер Джеймс Ренсон, известный широкой аудитории по ролям в сериале HBO "Прослушка" и фильме "Оно: Глава вторая", умер в возрасте 46 лет. По официальным данным, его нашли в пятницу, 19 декабря, в Лос-Анджелесе, США.

О смерти артиста сообщили в TMZ со ссылкой на Офис судебно-медицинского эксперта Лос-Анджелеса. Причиной указано самоубийство через повешение.

Полиция Лос-Анджелеса отреагировала на вызов и составила отчет о расследовании смерти. Признаков постороннего вмешательства или неправомерных действий не обнаружено.

После смерти Ренсона его жена Джейми Макфи опубликовала эмоциональное сообщение в соцсетях, в котором поблагодарила мужа за совместную жизнь и назвала его самой важной частью своей семьи. У актера остались жена и двое детей – Джек и Вайолет.

Джеймс Ренсон стал широко известным после роли Зигги Соботки во втором сезоне культового сериала HBO "Прослушка", где сыграл портового рабочего, втянутого в криминальные события Балтимора. Его персонаж появился во всех 12 эпизодах сезона, а исполнение роли получило положительные отзывы критиков и зрителей.

Кроме "Прослушки", актер имел насыщенную телевизионную карьеру и снимался в эпизодах и сериалах "CSI: Место преступления", "Закон и порядок", "Черная метка", "Босх", "Покерфейс". В кино Ренсон запомнился ролями в фильмах "Синистер" и "Синистер 2", "Мандарин", "Не поймали – не вор", а также сыграл взрослого Эдди Каспбрака в "Оно: Глава вторая". Последними работами стали "Черный телефон" и "Черный телефон 2", который вышел в начале этого года.

Джеймс Ренсон родился 2 июня 1979 года в Балтиморе, штат Мэриленд. Он вырос в семье ветерана войны во Вьетнаме, учился в Карверском центре искусств и технологий имени Джорджа Вашингтона, а затем – в Школе визуальных искусств на Манхэттене. Еще в начале 2000-х актер начал появляться в небольших ролях на телевидении, постепенно выстраивая стабильную актерскую карьеру.

В предыдущие годы Ренсон открыто говорил о сложных страницах своей жизни. Он публично рассказывал, что в подростковом возрасте подвергся сексуальному насилию со стороны учителя, а также признавался в борьбе с героиновой зависимостью, от которой смог избавиться в 2007 году. Актер неоднократно подчеркивал важность открытого разговора о психическом здоровье.

