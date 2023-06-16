'Прямо с позиции, лишь сбросив броню': рэпер-воин Ярмак сделал сюрприз дочери в день ее рождения и умилил фанов

Известный украинский рэпер Ярмак, который с первых дней полномасштабной войны пополнил лавы ВСУ, сделал сюрприз дочери в день ее рождения. Бойца-музыканта отпустили с передовой к маленькой имениннице, и он примчал к ней с большим букетом цветов.

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Как рассказал артист, он лишь успел скинуть военную форму, после чего поспешил поздравлять дочь. Трогательное видео встречи и поздравления Ярмак разместил на личной странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Мие исполнилось четыре года. Когда папа приехал домой, она еще сладко спала в кровати. Ярмак разбудил ее поцелуями и объятиями.

Девочка была заспанной, но, увидев родителя, тут же бросилась к нему на руки. Как объяснил в описании музыкант, после долгожданной встречи ему нужно было сразу же возвращаться на позицию.

"Вчера папа прямо с позиции, только сбросив броню, летел на поезд, чтобы с утра поздравить свое счастье с днем рождения и ехать назад. Папа всегда выполняет обещания, папа обязательно дойдет до победного дня! Спасибо моей любимой жене, подарившей мне главное счастье жизни и воспитывает добрым, патриотическим и искренним человеком наш малыш", – умилил рэпер поклонников.

Он также показал в InstaStories несколько архивных фото с дочкой.

Растроганные комментаторы писали теплые слова о семье знаменитости, а также восторгались самим Ярмаком: "Горжусь тем, что имею возможность жить в одно время с таким великим и достойным человеком как вы!", "Пускай каждый ребенок дождется своего самого родного", "Я пустила слезу", "Сердце вдребезги… с днем рождения вашу дочь! Счастливого, мирного и победного детства!", "Действительно до слез. Мы обязательно победим, и каждый герой вернется к своим родным".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Ярмак признался, что военные на фронте позволяют себе давать волю эмоциям. В частности, музыкант, как и другие его сослуживцы, мог расплакаться. Это происходило из-за потерь боевых товарищей.

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