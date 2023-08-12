Прячется в США, но работает за рубли: какую тайну долго скрывал 'аполитичный' киевлянин Цекало и как он выглядит сейчас

Известный российский телеведущий, продюсер, певец и комик Александр Цекало, родившийся и до 28 лет живший в Украине, долго скрывал не только свое лицо, но и заработок в рублях. Звезда, который ни слова не сказал о геноциде украинцев, все это время работал на Россию, хоть и отдаленно – из США.

Видео дня

Об этом свидетельствует его имя, заявленное в ряде российских проектов, где Цекало выступил продюсером. OBOZREVATEL расскажет, кого действительно поддерживает предатель Украины и почему его свежих фото нет уже два года (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Цекало исчез с радаров еще несколько лет назад, когда переехал в США и женился на художнице из Казахстана Дарье Эрви. Его избранница активно ведет блог, но мужа в нем упорно не показывает. У самого артиста соцсетей нет или он уже много лет их не наполняет.

Никаких интервью или комментариев по поводу войны в родной стране он не давал, а о местонахождении звезды стало известно лишь в 2023 году, когда одна фанатка опрометчиво подошла взять у него автограф. Тогда супругов заметили в продуктовом магазине, а просьба сделать фото вызвала в Цекало истерику.

Он с бранью бросился на женщину, хотя Эрви встретила поклонницу довольно приветливо. История получила огласку, как и единственное фото, которое фанатке удалось сделать. Деятельность Цекало долго оставалась в тени для людей, неосведомленных в киноиндустрии. Впрочем, если углубиться в эту тему, можно убедиться, что все эти годы Цекало работал на Россию.

В частности, он выступал продюсером снимаемых в стране-террористке лент. Киносайты указывают его имя, а значит, для кинодеятелей это был не секрет, хотя рядовым зрителям Цекало свою деятельность не афишировал.

Если верить пропагандистам, уроженец Киева принял участие в съемках киноработ "Контакт" 2023 года, "Разрешите обратится", "Трасса", "Лихие", "Райцентр" и других. Всего с 2022 года за плечами Цекало 17 российских проектов.

Неизвестно, как он продюсирует эти фильмы и сериалы – из США или лично прилетает в Россию. Проверить это сложно, ведь жена звезды не показывает его в соцсетях.

Ранее OBOZREVATEL писал, что "элитный" пропагандист Познер был замечен в Италии. Он скрывался от камер год и стал нежелательной персоной в РФ и цивилизованном мире.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!