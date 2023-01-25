Прячем леопард в шкаф: Осадчая и Решетник предложили идею следующего флешмоба с целью передачи оружия Украине

Флэшмоб Free the Leopards, начатый с целью добиться передачи немецких танков для Украины, достиг своей цели – ситуация сдвинулась с мертвой точки, хотя официального решения еще не объявили. Впрочем, радостные звезды украинского шоубиза, несколько дней призывавшие мир к реэкспорту Leopard 2, уже придумали идею новой инициативы.

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Поскольку фото образов с леопардовым принтом, вероятно, посодействовали привлечению внимания мира к потребностям украинцев, ведущие Екатерина Осадчая и Григорий Решетник в своих соцсетях призвали к воплощению новых идей (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В этот раз звезды нацелились на более масштабную помощь – самолеты и ракеты.

В частности, Екатерина Осадчая распространила иллюстрацию с украинцами в костюмах истребителя F-16 и ракеты ATACMS. "Задача усложняется. Леопард прячем в шкаф – достаем самолеты и ракеты", – пошутила ведущая.

Ее коллега был не сколь буквальным в своих идеях, поэтому предложил начать флешмоб с фотографиями с борта самолета, чтобы привлечь как можно больше людей.

"Ура! Снимаем шубы с леопардов и постим фото с самолетов", – написал Гигорий Решетник.

Напомним: накануне десятки украинских знаменитостей опубликовали в своих соцсетях старые и новые фото с леопардовым принтом. Некоторые из них подошли к информационной задаче с креативом.

Как ранее писал OBOZREVATEL, немецкие СМИ сообщали, что канцлер Германии Олаф Шольц принял решение о том, что ФРГ поставит Украине основные боевые танки Leopard 2. Речь идет как минимум об одной роте Leopard 2A6. Это около 10-14 машин.

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