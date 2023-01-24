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Леопардовое белье, халат и шубы: звезды задали новый тренд, чтобы напомнить о потребности Украины в танках Leopard

Катерина Малай
Люди
3 минуты
2,3 т.
Леопардовое белье, халат и шубы: звезды задали новый тренд, чтобы напомнить о потребности Украины в танках Leopard

Новый флешмоб Free Leopards, который создали с целью добиться передачи танков для Украины, восхитил многих украинских звезд. Они нашли старые фото и снова нарядились в одежду с леопардовым принтом, чтобы привлечь внимание к нуждам своей страны.

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Для этого знаменитости использовали самые разные элементы гардероба. OBOZREVATEL решил показать, как креативно они подошли к ответственной миссии – помощи Украине на информационном фронте (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Андрей Бедняков

Леопардовое белье, халат и шубы: звезды задали новый тренд, чтобы напомнить о потребности Украины в танках Leopard

Владимир Остапчук

Леопардовое белье, халат и шубы: звезды задали новый тренд, чтобы напомнить о потребности Украины в танках Leopard

Слава Демин

Леопардовое белье, халат и шубы: звезды задали новый тренд, чтобы напомнить о потребности Украины в танках Leopard

Анатолий Анатолич

Леопардовое белье, халат и шубы: звезды задали новый тренд, чтобы напомнить о потребности Украины в танках Leopard

Оля Полякова

Леопардовое белье, халат и шубы: звезды задали новый тренд, чтобы напомнить о потребности Украины в танках Leopard

MamaRika

Леопардовое белье, халат и шубы: звезды задали новый тренд, чтобы напомнить о потребности Украины в танках Leopard

Екатерина Осадчая

Леопардовое белье, халат и шубы: звезды задали новый тренд, чтобы напомнить о потребности Украины в танках Leopard

Илона Гвоздева

Леопардовое белье, халат и шубы: звезды задали новый тренд, чтобы напомнить о потребности Украины в танках Leopard

Камалия с семьей

Леопардовое белье, халат и шубы: звезды задали новый тренд, чтобы напомнить о потребности Украины в танках Leopard

Юлия Санина

Леопардовое белье, халат и шубы: звезды задали новый тренд, чтобы напомнить о потребности Украины в танках Leopard

Группа TVORCHI

Леопардовое белье, халат и шубы: звезды задали новый тренд, чтобы напомнить о потребности Украины в танках Leopard

Наталья Могилевская

Леопардовое белье, халат и шубы: звезды задали новый тренд, чтобы напомнить о потребности Украины в танках Leopard

Оля Цыбульская

Леопардовое белье, халат и шубы: звезды задали новый тренд, чтобы напомнить о потребности Украины в танках Leopard

Леся Никитюк

Леопардовое белье, халат и шубы: звезды задали новый тренд, чтобы напомнить о потребности Украины в танках Leopard

Светлана Тарабарова

Леопардовое белье, халат и шубы: звезды задали новый тренд, чтобы напомнить о потребности Украины в танках Leopard

Ранее OBOZREVATEL писал, что Берлин отказался разрешить отправку боевых танков немецкого производства Leopard 2 в Украину, несмотря на сильное давление в собственном правительстве и со стороны союзников.

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