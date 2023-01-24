Леопардовое белье, халат и шубы: звезды задали новый тренд, чтобы напомнить о потребности Украины в танках Leopard

Новый флешмоб Free Leopards, который создали с целью добиться передачи танков для Украины, восхитил многих украинских звезд. Они нашли старые фото и снова нарядились в одежду с леопардовым принтом, чтобы привлечь внимание к нуждам своей страны.

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Для этого знаменитости использовали самые разные элементы гардероба. OBOZREVATEL решил показать, как креативно они подошли к ответственной миссии – помощи Украине на информационном фронте (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Андрей Бедняков

Владимир Остапчук

Слава Демин

Анатолий Анатолич

Оля Полякова

MamaRika

Екатерина Осадчая

Илона Гвоздева

Камалия с семьей

Юлия Санина

Группа TVORCHI

Наталья Могилевская

Оля Цыбульская

Леся Никитюк

Светлана Тарабарова

Ранее OBOZREVATEL писал, что Берлин отказался разрешить отправку боевых танков немецкого производства Leopard 2 в Украину, несмотря на сильное давление в собственном правительстве и со стороны союзников.

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