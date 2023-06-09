Кошевой ответил, нужно ли Зеленскому избираться на второй срок: ты думаешь, его отпустят?

Украинский шоумен и актер студии "Квартал-95" Евгений Кошевой заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно избираться на второй президентский срок. Артист уверен, что украинцы "не отпустят" лидера после всего, что он делает для государства.

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Кошевой считает Владимира Зеленского лучшим другом и продолжает с ним общаться. Об этом он рассказал в интервью Славе Демину на YouTube (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Ведущий спросил, считает ли его гость, что президенту нужно попытаться избраться на второй президентский срок.

"А ты думаешь, что его отпустят? Посмотрим. Я думаю, что то, что он сделал во время полномасштабного вторжения и до этого... Я думаю, что да", – ответил Кошевой.

Сейчас юмористу иногда удается переписываться с лидером Украины. Актер признался, что многое пережил с Владимиром Зеленским, которого считает своим единственным лучшим другом.

Напомним, что из-за полномасштабного вторжения России Верховная Рада Украины ввела военное положение в государстве, во время которого проведение выборов запрещено Конституцией Украины.

Несмотря на это, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Владимир Зеленский должен баллотироваться на второй президентский срок после победы над Россией.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще до полномасштабной войны в Украине Зеленский обсуждал возможность повторно баллотироваться на пост главы государства. Он объяснял, что это возможно только при поддержке украинского народа.