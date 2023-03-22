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Противоположности притягиваются: 5 экстраординарных влюбленных пар, которые счастливы вместе

Яна Сончковская
Люди
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Знаменитости появились на публике в эпатажных образах

За звездными парами внимательно следит весь мир, особенно если роман закрутили знаменитости "с разных планет". Некоторые влюбленные стали для публики абсолютной неожиданностью.

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Эпатажные рэперы покорили сердца красавиц с безупречной репутацией, а светские львицы с мировой популярностью заводят отношения с младшими и менее известными парнями. OBOZREVATEL рассказывает о необычных парах в зарубежном шоу-бизнесе.

  • Меган Фокс и Machine Gun Kelly

Меган Фокс встречается с рэпером

Актриса Меган Фокс и рэпер Machine Gun Kelly познакомились в 2020 году на съемках фильма "Полночь на злаковом поле". Они сначала дружили, а затем общение переросло в романтические отношения. Позже пара посетила светское мероприятие и официально объявила, что встречается. Такой союз для поклонников стал неожиданностью, поскольку эпатажный музыкант и голливудская красавица мало что объединяет.

Machine Gun Kelly покорил сердце Меган Фокс

Фокс многое переняла у своего бойфренда, она тоже начала не меньше эпатировать публику. Секс-символ изменила свой стиль более яркий и дерзкий. Актриса заявляла, что они из Machine Gun Kelly "пьют кровь друг друга". Пара делится необычными подробностями личной жизни. В начале 2022 года музыкант сделал Фокс предложение руки и сердца.

  • Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер

Кортни Кардашьян собирается замуж

Светская львица Кортни Кардашьян и музыкант Трэвис Баркер дружили многие годы, но в 2021 году между ними завязались романтические отношения. Баркер признавался, что старшая сестра семейства Кардашьян ему всегда нравилась, однако сначала он влюбился в ее сестру – Ким Кардашьян.

Кортни Кардашьян встречается с музыкантом

Кардашьян является мамой троих детей, однако это не мешает ей заводить романы. Бакер с новой пассией часто появляются на публике и публикуют общие фото в сети. Сестры Кардашьян любят плохих парней и барабанщик из группы "Blink-182" – не исключение. В октябре 2021 года Бакер сделал предложение своей возлюбленной и оно согласилось.

  • Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон

Ким Кардашьян с новым парнем

Бизнесвумен и светская львица Ким Кардашьян после развода в 2020 году закрутила роман с американским актером Питом Дэвидсоном. Многие поклонники не верили в их союз, поскольку знаменитости сплошные противоположности. Потом они действительно стали появляться на публике вместе, держась за руки и улыбаясь.

Ким Кардашьян в компании нового бойфренда

Эпатажный комик на 13 лет младше Ким Кардашьян, однако это не мешает им чувствовать себя комфортно наедине и в кругу семьи. Дэвидсон на сцене всегда с юмором рассказывает о своей жизни. Он шутил о наркотиках, сексе и даже потере родителей. Возможно и Кардашьян станет героиней его будущих шуток.

  • Джулия Фокс и Канье Уэст

Канье Уэст встречается с американской актрисой

Американская актриса и модель Джулия Фокс является новой возлюбленной известного рэпера Канье Веста. После начала отношений с певцом стиль девушки кардинально изменился: она начала носить черные наряды и экстравагантные вещи от брендов Balenciaga и Schiaparelli.

Канье Уэст с новой девушкой в компании друзей

В 2021 году Уэст появился в компании Фокс на Неделе моды в Париже. А на ее день рождения рэпер преподнес необычный сюрприз. Он подарил драгоценные сумки Birkin от Hermes для Джулии Фокс и ее подруг. После развода с Ким Кардашьян, Канье Уэст не собирается заводить серьезные отношения. Музыканта замечали на светских вечеринках с другими девушками.

  • Зои Кравиц и Ченнинг Татум

Зои Кравиц и Ченнинг Татум вместе на балу Met Gala

Слухи о романе актеров Ченнинга Татума и Зои Кравиц давно ходят по сети. Сами звезды их активно подогревают, поскольку время от времени попадают в объективы папарацци. Доказательством того, что знаменитости все-таки вместе, стало их появление на Met Gala в 2021 году. Татум также сопровождал Кравиц на афтерпати.

Зои Кравиц гуляет с Ченнингом Татумом

Пара не показывает своих чувств перед публикой, однако они часто гуляют вместе и посещают рестораны. По стилю поведения и внешне селебрити кардинально разные: Тутум является секс-символом Голливуда с безупречной репутацией, а Кравиц известна своим эпатажным стилем и выходками на людях.

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