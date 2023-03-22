Противоположности притягиваются: 5 экстраординарных влюбленных пар, которые счастливы вместе
За звездными парами внимательно следит весь мир, особенно если роман закрутили знаменитости "с разных планет". Некоторые влюбленные стали для публики абсолютной неожиданностью.
Эпатажные рэперы покорили сердца красавиц с безупречной репутацией, а светские львицы с мировой популярностью заводят отношения с младшими и менее известными парнями. OBOZREVATEL рассказывает о необычных парах в зарубежном шоу-бизнесе.
Меган Фокс и Machine Gun Kelly
Актриса Меган Фокс и рэпер Machine Gun Kelly познакомились в 2020 году на съемках фильма "Полночь на злаковом поле". Они сначала дружили, а затем общение переросло в романтические отношения. Позже пара посетила светское мероприятие и официально объявила, что встречается. Такой союз для поклонников стал неожиданностью, поскольку эпатажный музыкант и голливудская красавица мало что объединяет.
Фокс многое переняла у своего бойфренда, она тоже начала не меньше эпатировать публику. Секс-символ изменила свой стиль более яркий и дерзкий. Актриса заявляла, что они из Machine Gun Kelly "пьют кровь друг друга". Пара делится необычными подробностями личной жизни. В начале 2022 года музыкант сделал Фокс предложение руки и сердца.
Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер
Светская львица Кортни Кардашьян и музыкант Трэвис Баркер дружили многие годы, но в 2021 году между ними завязались романтические отношения. Баркер признавался, что старшая сестра семейства Кардашьян ему всегда нравилась, однако сначала он влюбился в ее сестру – Ким Кардашьян.
Кардашьян является мамой троих детей, однако это не мешает ей заводить романы. Бакер с новой пассией часто появляются на публике и публикуют общие фото в сети. Сестры Кардашьян любят плохих парней и барабанщик из группы "Blink-182" – не исключение. В октябре 2021 года Бакер сделал предложение своей возлюбленной и оно согласилось.
Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон
Бизнесвумен и светская львица Ким Кардашьян после развода в 2020 году закрутила роман с американским актером Питом Дэвидсоном. Многие поклонники не верили в их союз, поскольку знаменитости сплошные противоположности. Потом они действительно стали появляться на публике вместе, держась за руки и улыбаясь.
Эпатажный комик на 13 лет младше Ким Кардашьян, однако это не мешает им чувствовать себя комфортно наедине и в кругу семьи. Дэвидсон на сцене всегда с юмором рассказывает о своей жизни. Он шутил о наркотиках, сексе и даже потере родителей. Возможно и Кардашьян станет героиней его будущих шуток.
Джулия Фокс и Канье Уэст
Американская актриса и модель Джулия Фокс является новой возлюбленной известного рэпера Канье Веста. После начала отношений с певцом стиль девушки кардинально изменился: она начала носить черные наряды и экстравагантные вещи от брендов Balenciaga и Schiaparelli.
В 2021 году Уэст появился в компании Фокс на Неделе моды в Париже. А на ее день рождения рэпер преподнес необычный сюрприз. Он подарил драгоценные сумки Birkin от Hermes для Джулии Фокс и ее подруг. После развода с Ким Кардашьян, Канье Уэст не собирается заводить серьезные отношения. Музыканта замечали на светских вечеринках с другими девушками.
Зои Кравиц и Ченнинг Татум
Слухи о романе актеров Ченнинга Татума и Зои Кравиц давно ходят по сети. Сами звезды их активно подогревают, поскольку время от времени попадают в объективы папарацци. Доказательством того, что знаменитости все-таки вместе, стало их появление на Met Gala в 2021 году. Татум также сопровождал Кравиц на афтерпати.
Пара не показывает своих чувств перед публикой, однако они часто гуляют вместе и посещают рестораны. По стилю поведения и внешне селебрити кардинально разные: Тутум является секс-символом Голливуда с безупречной репутацией, а Кравиц известна своим эпатажным стилем и выходками на людях.
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