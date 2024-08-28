'Просыпаюсь от того, что слышу российский мультик...' Легендарный воин 'Ксена' рассказала о досадном инциденте в поезде и своей реакции на него

Украинская военнослужащая Оксана Рубаняк, получившая от собратьев позывной "Ксена", рассказала, что, к сожалению, до сих пор некоторые граждане нашей страны не ценят собственный язык и культуру, а что хуже всего, не учат этому детей. 21-летняя командир взвода БпАК стала свидетелем неприятной ситуации, когда мама включила малышу российский мультик.

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О досадном инциденте защитница рассказала в интервью журналистке Янине Соколовой. Она отметила, что родители должны учить молодое поколение ценить достояние своего государства.

Оксана Рубаняк вспомнила, как во время недавней поездки на поезде, ей пришлось самостоятельно убедиться в том, что не все граждане сознательно относятся к Родине: "Я просыпаюсь от того, что слышу российский мультик. Я не выдержала и очень экспрессивно высказалась женщине. Говорю: вы сама можете разговаривать на русском, но ребенка вы должны учить украинскому. Вы должны показывать ей наши мультфильмы, фильмы, книги. Нужно забыть о том, какими мы были до 2022 года".

Принцесса-воин отметила, что не осуждает соотечественников, продолжающих общаться на языке врага, однако считает, что дети должны иметь совершенно другие жизненные идеологии.

"Я выросла в проукраинской среде, но я не виню людей, которые выросли в другом, тех, кому сейчас 30, 40, 50 лет. Я понимаю, что они росли в городе, где преподавали историю России, русский язык, а украинский был факультативом. Я это понимаю, и я их не обвиняю. Единственная просьба у меня: строить вектор нацеленный на сохранение государства и начинать это с воспитания своих детей", – подчеркнула "Ксена".

Защитница отметила, что, к сожалению, со стороны государства не было сделано достаточно, чтобы граждане осознали всю ценность родного языка, культуры и достояний.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что принцесса-воин Оксана Рубаняк рассказала, как в 21 год стала командиршей взвода ВСУ.

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