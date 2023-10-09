Простая и скромная: в сеть выложили фото Меган Маркл в реальной жизни

5 октября герцогиня Сассекская Меган Маркл была замечена на улицах Лос-Анджелеса. Она не отказала компании поклонниц в фото и удивила сеть своей скромностью.

Об этом сообщает издание Daily Mail. На фотографии, выложенной в Instagram одной из присутствующих, Меган Маркл стоит рядом с тремя женщинами, однако не понятно, на первый взгляд, кто именно из них герцогиня.

Фотоснимком поделилась Джен Су, известная в Южной Африке как ведущая телевизионных и радиопрограмм.

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"Приземлились в Лос-Анджелесе и, идя на ужин, столкнулись с Меган Маркл. Это был вполне расслабленный и очень дружелюбный, приятный разговор", – прокомментировала она свой пост в соцсети.

Одна из женщин на фото – Мелисса Леонард, светская львица из Филадельфии. Ее дочь, Мэдисон Леонард, также поделилась фотографией и написала: "Кто из них настоящая герцогиня?"

Меган была одета в полосатую рубашку, на которую повесила солнцезащитные очки. Общаясь с поклонницами, она выглядела счастливой и дружелюбной. Встреча состоялась вскоре после того, как было объявлено, что Меган и принц Гарри поедут в Нью-Йорк в середине октября на саммит Арчевелла по психическому здоровью.

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