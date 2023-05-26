Просила милостыню на улице, но стала звездой: как случайное фото перевернуло жизнь бедной девочки и сделало ее известной моделью

Еще несколько лет назад 20-летней Рите Гавиоле из Филиппин приходилось каждый день просить милостыню на улице, чтобы помочь своим родителям прокормить братьев и сестер. Девушка жила в бедности в городе Люкбан. Ее отец работал уборщиком мусора за маленькую плату, а мать была домохозяйкой, воспитывающей шестерых детей.

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В 2016 году филиппинский фотограф встретил Риту на улице. Он сделал несколько кадров ребенка, заметив, что природа подарила ей невероятную внешность. Мужчина опубликовал кадр в личном блоге и спустя несколько дней он разлетелся по всей сети. Артист и не подозревал, что одним лишь нажатием кнопки может изменить судьбу красавицы. OBOZREVATEL продемонстрирует, как сейчас выглядит Гавиола и расскажет, чем она занимается (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Девушка родилась 13 мая 2003 года, до 13 лет ее жизнь была похожа на ад, ведь ей приходилось недоедать и жить на улице, выпрашивая деньги. После судьбоносной встречи с фотографом, филиппинку начали приглашать на съемки, она стала кормилицей своей семьи. В интернет-кругах модель получила прозвище "девушка Баджо" из-за принадлежности к этой этнической группе.

Будучи школьницей Рита получила первые контракты, несколько небольших ролей в телесериалах и стала самой юной участницей популярного реалити-шоу Big Brother. История красавицы разлетелась по всему миру. Многие ее поклонники оказали ей финансовую поддержку. В 2018 году Гавиола рассказала, что ей удалось приобрести новый дом для семьи. Она поблагодарила некую Грейс Крейцер из Америки, оплатившую строительство.

Сейчас на страницу модели в Instagram подписаны почти 200 тысяч человек. Как стало известно, она вышла замуж и прошлым летом родила дочь. Рита Гавиола делится с фанатами буднями и часто показывает свою маленькую копию.

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