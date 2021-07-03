Пропагандистка Симоньян оскандалилась, объявив актера из 'Звездного пути' ведущим на RT

Главная российская пропагандистка Маргарита Симоньян публично объявила, что известный актер из "Звездного пути" Уильям Шэтнер будет вести новое шоу на RT America. После длительных споров с подписчиками Шэтнер извинился, заявив, что он "совсем не знает эту женщину".

Так, главный редактор RT Симоньян в своем Twitter сообщила, что Шэтнер будет вести шоу, отметив: "Капитан Кирк перешел на сторону добра". Этот пост вызвал волну негодований не только у поклонников актера, но и в американском СМИ – те в свою очередь напомнили, что RT считается международным средством пропаганды Владимира Путина и что спецслужбы США обвинили телеканал в распространении дезинформации перед президентскими выборами 2016 года.

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После длительных споров между Шэтнером и поклонниками в сети, актер заявил, что просто создал программу, а RT купил права на ее распространение. Об этом знаменитость сообщил в своем Twitter.

"Позвольте мне быть предельно ясным. Я совсем не знаю эту женщину. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ я не собираюсь терпеть такое просторечие. Я не политик и злюсь, что глава сети сказал это обо мне и шоу, которое они только купили для распространения. Я приношу извинения своим поклонникам от ее имени", – отметил в сети актер.

В следующих твитах актер уточнил, что он не владеет продюсерской компанией, которая занимается этим проектом.

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