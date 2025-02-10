Променял Киев на Татарстан: звезда 'Великолепного века', который желал Украине мира, 'переобулся' и поддержал страну-агрессора

Звезда турецкого сериала "Великолепный век" Бурак Озчивит, ранее желавший Украине мир, в очередной раз приехал в Россию. На этот раз он посетил Татарстан, чтобы принять участие в киноконцерте.

Видео дня

По словам пропагандистских медиа, он будет на гастролях в РФ с симфоническим оркестром, который исполнит популярные музыкальные хиты из культовых турецких сериалов. Почти весь аккомпанемент будет построен вокруг кинокартин, где снимался Озчивит, то есть концерт россияне решили посвятить именно турецкому актеру.

Кроме того, звезда "Великолепного века" планирует провести встречи с поклонниками и поделиться личными историями. О каждом своем прилете в РФ он рассказывает в Instagram и на этот раз – не исключение. Актер опубликовал фото из аэропорта, куда он прилетел на частном самолете, и оставил в описании хэштег "Москва".

Более того, раньше он прилетал в Татарстан, чтобы сняться в комедии "Елки 11", а его соцсети заполнены кадрами из сериала, где он снимался, озвучены на русском языке.

Интересно, что в 2014 году Озчивит давал интервью Екатерине Осадче, в котором, в частности, рассказывал о своих визитах в Киев и любви к украинской столице. Более того, актер говорил некоторые слова на украинском языке.

Тогда Осадча спросила звезду, интересуется ли он новостями из Украины, и попросила передать несколько слов поддержки украинским зрителям. Тот ответил: "Мир очень важен. Мы должны делиться хорошим. Быть братьями, быть друг с другом. Даст Бог, скоро мы получим хорошие новости из Украины... Сейчас мне интересно посетить Украину. Как будет возможность, это одно из первых мест, куда бы я хотел съездить".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что сыгравшая Роксолану звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли, сыгравшая Роксолану, молчит о войне.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!