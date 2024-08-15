Продюсера 'Ласкового мая' Андрея Разина, который обращался к Зеленскому и критиковал Кремль из-за Украины, требуют признать иноагентом в России

Продюсер известной советской группы "Ласковый май" Андрей Разин, который обращался к президенту Владимиру Зеленскому и критиковал Кремль из-за чрезмерного внимания к Украине, стал поперек горла пропагандистам. Они требуют признать его иноагентом, чтобы воплотить свой коварный план в жизнь.

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По мнению россиян, если запланированное удастся сделать, Разин скорее отстанет от семьи покойного российского певца и солиста "Ласкового мая" Юрия Шатунова и откажется от идеи возродить эту легендарную группу в сотрудничестве с блогером и "певцом" Даней Милохиным. Как пишут росмедиа, "Ветераны России" просят Генпрокуратуру, Следственный комитет и Минюст также проверить продюсера на так называемое финансирование Вооруженных сил Украины.

Известно, что Андрей Разин после начала полномасштабного вторжения РФ переехал в США, а всю свою недвижимость на родине продал. Поэтому россияне просят соответствующие органы проверить, нет ли у него "связи с зарубежными структурами".

Как пишут росмедиа, продюсер скрывается от судебных дел. На нем якобы висит более 1 млн рублей долга (недоплаченная коммуналка и судебная компенсация за клевету в адрес певицы Леры Кудрявцевой, которой он угрожал рассказать всю правду о создании ее карьеры).

Еще одним незакрытым судебным делом Разина являются разборки с семьей Юрия Шатунова, которому при жизни продюсер запрещал петь песни "Ласкового мая". Этим он занимается отдаленно из США, а в Россию еще ни ногой не ступил и, вероятно, приезжать больше не собирается.

"Разин, угрожая семье покойного артиста, дошел до того, что вдове прямым текстом говорит, что она "может очень сильно пострадать". Кто он такой, чтобы угрожать? Дыру от бублика получит, а не права на песни! Заработал миллионы на голосе Шатунова, а теперь пора бы и честь знать. Сбежал в США? Ну вот и сиди там!" – заявлял глава движения "Ветераны России", имя которого не сообщают.

Известно, что 14 августа жена и дети Шатунова отсудили у Разина права на несколько песен "Ласкового мая": "Белые розы", "Седая ночь" и "Розовый вечер".

Продюсер вторжение России в Украину в 2022 году не комментирует.

Впрочем, он в 2015 году стал фигурантом базы "Миротворец" из-за поездки во временно оккупированный Крым и, более того, получения кровавого звания "Заслуженный артист Республики Крым". После начала большой войны россиянин бежал в США – вероятно, из-за личных проблем, а не страха преследования из-за политической позиции, как это делали несколько известных граждан РФ.

Одновременно с этим Андрей Разин еще в ноябре 2019 года обращался к Кремлю и называл чрезмерную зацикленность на Украине и пропаганду перебором.

"Считаю, что канал "НТВ" и "Первый канал" нужно переформатировать, потому что Россия настолько устала от Украины и ежедневной многочасовой информации о ней, что это перебор. Россия, мы можем хотя бы на минуту забыть о них и поговорить, например, о Беларуси? Что же это такое? Что ни телешоу, так постоянно об Украине. Дорогие продюсеры Кремля, остановите этот беспредел. Просто уже слышать невозможно, уже видеть невозможно мордобой, уже видеть невозможно одни и те же рожи, которые раздражают все население России. Мне кажется, что это провокация против Зеленского и Путина", – возмущался он.

Что интересно, в том же году Разин даже обращался к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить ему приехать в Украину.

"Умоляю, прошу и обращаюсь к Владимиру Зеленскому. Володь, позволь, пожалуйста, мне, руководителю группы "Ласковый май", приехать и посетить солистку группы "Фристайл" Нину Кирсо. Меня не пускают в Украину по указанию бывшего президента Украины. Володя, она лежит в коме, но она все слышит, она все чувствует. Поэтому я должен обязательно приехать и навестить Нину. Пожалуйста, умоляю тебя, помоги мне приехать в Полтаву", – говорил продюсер.

Ранее OBOZ.UA писал, что Аллу Пугачеву планируют в России отнести к когорте иноагентов. Хотя артистка молчит о войне, несколькими высказываниями она все же смогла задеть бывших сограждан за живое.

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