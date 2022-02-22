Продюсер Яна Прядко рассказала о возможной дисквалификации Украины с Евровидения из-за отсутствия участника

Продюсер, член международного жюри на Евровидении-2017 от Украины Яна Прядко заявила, что, оттягивая выбор участника, наша страна может быть дисквалифицирована из песенного конкурса. Как отметила музыкальный эксперт, у организаторов осталось меньше десяти дней, чтобы определить, кто из финалистов Нацотбора поедет в Турин (Италия) для вокального состязания.

Соответствующее заявление Прядко сделала во время программы "Право на Голос", передает информационное агентство Голос UA. По ее словам, скандалы вокруг Алины Паш могут спровоцировать повтор сценария 2019 года, когда следом за Maruv от участия в конкурсе отказались и другие претенденты.

Продюсер акцентировала внимание на том, что Евровидение тщательно следит за конфликтами, которые возникают на национальных отборах. Скандалы, связанные с политикой, становятся веским поводом для дисквалификации страны.

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"В конкурсе на Евровидение существует главное правило, в котором говориться, что национальный отбор в каждой стране не должен быть политизирован. Мы прекрасно помним, один из ярких случаев дисквалификации участника, когда Евровидение отклонило песню белорусской группы, глумившейся над протестующими в 2021 году", – прокомментировала эксперт.

Прядко порекомендовала прекратить скандалить вокруг Алины Паш и сосредоточиться на выборе нового представителя Украины на международной вокальной битве.

"У нас осталось около 10-ти дней, для выбора представителя нашей страны на Евровидение. Украина делает себе только хуже, оттягивая выбор участника", – подытожила продюсер.

Напомним, организационный комитет национального отбора на Евровидение-2022 дисквалифицировал Alina Pash (Алину Паш) за фальшивую справку о пересечении украинской границы с оккупированным Крымом в августе 2015 года. Перед этим стало известно, что певица самостоятельно сняла свою кандидатуру с участия в песенном конкурсе, поскольку не хочет быть частью "грязной истории".

Представить Украину в Турине на Евровидении-2022 предложили Kalush Orchestra.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Kalush Orchestra призвали своих поклонников решать, ехать им на Евровидение в Турин (Италия) или нет. Фанаты певцов уже активно начали голосовать. Музыканты свое решение озвучили Сергею Притуле.