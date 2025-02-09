Продюсер раскрыл, какой гонорар получили жюри и ведущие Нацотбора на Евровидение 2025

Ведущий и генеральный продюсер радио "Люкс ФМ" Евгений Фешак назвал сумму гонорара, который получили ведущие и жюри Нацотбора на Евровидение 2025. Оплата труда каждого составляет более 100 тысяч гривен за 4,5 часа работы в эфире.

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Как рассказал продюсер во время разговора в программе "Ни стыда, ни совести", всего на шестерых членов: трое жюри – Сергей Танчинец, Джамала и Екатерина Павленко – и трое ведущих – Василий Байдак, Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко – выделили 1 миллион гривен.

По словам Фешака, всю сумму гонорара должны разделить поровну между членами команды.

"Если я не ошибаюсь, то им заплатят миллион гривен на шестерых. Плюс-минус", – отметил продюсер.

Его коллега посчитала: если разделить миллион гривен на всех членов команды, то каждый получит примерно по 166 тысяч гривен.

Напомним, в прошлом году Тимур Мирошниченко раскрывал, сколько гонорара получил за проведение Нацотбора 2024. Эта сумма неприятно поразила – всего 185 гривен. Более того, по словам телезвезды, с этих денег ему еще и приходится платить налоги.

"Я постоянный ведущий Евровидения, если кто-то думает, что я за это получаю заоблачные деньги, то это не так. У меня в контракте было прописано, кажется, 185 грн. И с этих 185 грн еще нужно налог заплатить", – делился ведущий.

Ранее OBOZ.UA писал, что известно о победителях Нацотбора на Евровидение 2025 и тексте их песни. "Ветераны" отечественного песенного конкурса впали в душу аудитории еще в 2024 году, когда зажгли сцену мощной песней Place I Call Home и стали открытием для многих слушателей.

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