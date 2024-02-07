Продюсер Поляковой оправдал певицу за поездку в Москву в 2015 году и объяснил, почему Барских сейчас популярнее Лободы

Украинский продюсер Михаил Ясинский, работающий с певицей Олей Поляковой, высказался о звездах, которые после 2014 года выступали в России, но сейчас разорвали связи с враждебной страной. Он поразмыслил, почему таким артистам, как Макс Барских и "королева ночи", слушатели простили это, а, например, Светлану Лободу упрекают до сих пор.

По мнению эксперта в сфере шоубиза, дело не только в позиции после 2022 года, но и в том, как украинские звезды вели себя раньше. Михаил Ясинский напомнил, что в первые годы оккупации Донбасса и Крыма многие украинцы верили в скорую победу над россиянами. Об этом продюсер рассказал в интервью "Главкому".

Собеседник издания напомнил, что Полякова принципиально не ездила в Россию с 2015 года, когда стало понятно, что на РФ не влияют санкции, а жители России поддерживают Путина

"Она содержала в кругу украинских интересов большинство русскоязычной аудитории Украины. После решения закрыть для себя "русский вопрос". Люди смотрели на нее и понимали, что можно быть русскоязычным артистом в Украине, можно быть успешной. И при этом не ехать в Москву. Что здесь нет гонений из-за языка. Поэтому можно оставаться спокойно в своей стране. Тогда лучше было, чтобы наши русскоязычные украинцы слушали своих, чем россиян", – объяснил Михаил Ясинский.

Сравнивая фенонмен восприятия Макса Барских и Светланы Лободы после 24 февраля 2022 года, продюсер объяснил, что положительная реакция на певца оправдана тем, что он "не становился частью московской тусовки".

"Они этим и отличаются. Максима нельзя было увидеть на определенных событиях в кремлевском дворце, в окружении определенных лиц. Он оставался украинским певцом и воспринимался как украинский артист. Наши артисты, которые там остались, или только недавно вернулись, выбрали в свое время быть частью российского шоу-бизнеса. Они там давали какие-то интервью на политические темы. Максим же никогда этим не занимался. Но когда он увидел все как есть, его порвало. Признал свои ошибки и назвал вещи своими именами", – объяснил продюсер.

По мнению Ясинского, именно от того, как украинцы преподносили себя в России, зависит их популярность сегодня. Так, Макс Барских собирает тысячи людей на концертах, а его коллеги, которые хотели быть частью российской элиты, вынуждены дольше и настойчивее доказывать свою проукраинскую позицию.

Ранее OBOZ.UA писал, что Михаил Ясинский рассказал, как Вера Брежнева может построить успешную карьеру в Украине, сменив псевдоним на Галушку.

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