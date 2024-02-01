Продюсер Pianoboy объяснил, почему 'бронь' для некоторых артистов поможет Украине больше, чем их мобилизация

Музыкальный продюсер Нацотбора на Евровидение 2024 Дмитрий Шуров, известный как Pianoбой, высказался по поводу "брони" от службы в ВСУ по отношению к артистам. Он считает, что в этом есть смысл, если певец или другой медийщик приносит много пользы Украине, но признает, что вопрос мобилизации очень сложен и неоднозначен.

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В таком остром вопросе невозможно мыслить категориями, потому что другие украинские мужчины не менее важны для общества и своих семей. Об этом Дмитрий Шуров высказался в интервью NV.

Продюсер объяснил, что правильного ответа на вопрос о "броне" артистов пока не существует, но поделился своим мнением.

"С чисто менеджерской точки зрения, "бронь" должны получать те люди, которых невозможно никем заменить. Конечно, артисты подходят под этот критерий, потому что это лица", – сказал Шуров

Пользу Украине, по мнению продюсера, могут принести звезды, финансово и морально поддерживающие народ.

"По моему мнению, активно действующий гастролирующий артист, который дает благотворительные концерты, аккумулирует средства для помощи тем, кто в ней нуждается, дает людям новые смыслы и эмоциональную поддержку, принесет гораздо больше эффективной пользы победе, занимаясь своим делом, чем в окопе или на кухни. В первую очередь те артисты, которые, кроме смысловой нагрузки, еще являются бизнесом, который платит налоги, ни копейки не получали от государства и построили свое дело и карьеру своими руками и ресурсами", – высказался украинец.

Дмитрий Шуров видит смысл в том, чтобы государство не тратило ресурс на певцов в армии, а они стали ресурсом для достижения победы.

"Но еще есть другая сторона – человеческая. Она эмоционально тяжелая, ведь все люди для кого-то незаменимы. Каждый папа и сын, брат и внук – единствинные для их близких. Мы все встали перед вопросами, на которые трудно дать неоспоримый ответ", – заключил Pianoбой.

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