Продюсер Ненов объяснил, почему Руслану не позвали выступать в финале Евровидения-2023: это была честная история

Креативный директор Евровидения-2023 от Украины Герман Ненов впервые прокомментировал скандал вокруг Русланы. Певицу, которая первая завоевала для нашей страны победу на международном песенном конкурсе, не пригласили выступить в гранд-финале в Ливерпуле. Это вызвало недоумение и даже возмущение у украинской публики. Ненов расставил все точки над "і".

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По словам продюсера, Руслана имела масштабные выступления на Евровидении в 2005 и 2017 годах, когда конкурс проходил в Украине на правах прошлогодней победительницы. В этом же году организаторы хотели показать новые лица. Такой комментарий прозвучал от Ненова для YouTube-канала "Євробачення Україна".

"Руслана – легенда Евровидения. Руслана – тот артист, который имел наибольшую возможность промотировать Украину и себя как артиста в прошлых годах на Евровидении. Руслана была широко представлена в 2005 году и плюс в 2017 году у нее был такой самый жирный кусок эфира, потому что это интервал акт в гранд-финале. Это время суперзвезды. Моя цель была показать новые лица Украины. Это должна была быть честная история", – ответил Ненов.

Многие украинские еврофаны также не поняли выбор артистов для первого и второго полуфиналов Евровидения. Тогда на сцену вышла ALYOSHA, а также Мария Яремчук и рэпер OTOY. Ненов объяснил, что этих музыкантов организаторы выбрали не просто так, а сам номер назвал важным с точки зрения культурной дипломатии.

"Номер ALYOSHA – история беженцев. Она вышла и прокричала свою боль. Она вынужденно с детьми иммигрировала в США, стояла в очередях на границах. Что касается Марии Яремчук, это ее история. Европейцы – очень эмпатические. Они цепляются за фактаж. Яремчук спела песню своего отца и этот момент активно обсуждался, что это очень символично. Как бы фаны плачут от того, что дочь поет песню своего отца. Этот момент символизма цепляет. OTOY в этом контексте также неслучайный выбор. Эта стратегия и она сработала. Писали про брата OTOY, который не вышел из Азовстали. Мир еще раз вспомнил об этой трагедии", – прокомментировал продюсер.

Напомним, вокруг Русланы и ее выступления на Евровидении-2023 разгорелся скандал. Артистка молчать не стала, ее поддержали украинские еврофаны.

Тогда организаторы заверили, что Руслана появится в финале шоу с "особенной миссией". Однако в итоге певицу просто показали на видео во время выступления победителя Евровидения-2010 Дункана Лоуренса из Нидерландов. Эта запись была без звука и длилась около 5 секунд. Фанаты были возмущены, о чем открыто писали в соцсетях. А вот как отреагировала сама Руслана – узнайте в нашем материале.

Ранее OBOZREVATEL писал, что 24 мая Руслана Лыжичко отметила день рождения. Артистке исполнилось 50 лет. Фанатам было трудно в это поверить, ведь выглядит знаменитость намного моложе.

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