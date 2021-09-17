'Проблемы со здоровьем': подруга рассказала о смерти Стеллы Клименко из 'МастерШеф'. Эксклюзив

Умершая участница шоу "МастерШеф" Стелла Клименко скончалась в таком раннем возрасте, так как у нее были проблемы со здоровьем. По словам близких и друзей девушки, она была прекрасным и веселым человеком при жизни.

В будущем Стелла хотела завести семью, а также развиваться в своей профессии. Об этом эксклюзивно для OBOZREVATEL рассказала подруга Клименко – Валерия Корф.

"Она умерла в столь раннем возрасте, поскольку были проблемы со здоровьем. Стелла была прекрасным человеком, веселым, всегда заводной, зажигалочкой. Была наша звездочка. Она всегда была в хорошем настроении, прекрасной душой компании. Просто невероятный человек, очень миролюбивый, очень была предана своему делу. Кулинария была ее хобби просто всю жизнь. И собственно с ней она связала свою профессию", – сообщила Корф.

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По словам Валерии, Стелла для нее была невероятно дорогим и близким человеком. Девушку ценили за ее мировоззрение и за то, какой она всегда была веселой и открытой.

"Поэтому она была просто невероятно близким мне по духу человеком, на которого я равнялась насколько могла", – отметила подруга Стеллы.

Кроме того, Корф заявила, что Стелла очень любила детей и она была не против завести семью в будущем.

"Она как любая девушка была бы не против завести семью когда-нибудь потом, но не после отпуска и не в омут с головой. Она не была замужем, чтобы сказать: "Вот сейчас я хочу заводить семью". Так что это только догадки. Как любая девушка хотела, чтобы оно было", – добавила подруга Стеллы.

К слову, прощание со Стеллой Клименко состоится 18 сентября в 10:00 по адресу: улица Владимира Брожко, 4.

Что известно о Стелле Клименко:

Стелла Клименко начала работать на кухне с 16 лет.

У нее был свой бизнес изготовления соусов и маринадов под брендом Stella Lalala.

Девушка успела поработать бренд-шефом за границей. Последний год она работала су-шефом в киевском ресторане "Аляска".

Стелла Клименко прославилась после участия в третьем сезоне телевизионного шоу "МастерШеф. Профессионалы".

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, финалист первого сезона "МастерШеф. Профессионалы" и известный шеф-повар Алик Мкртчян говорил, что Стелла не могла скончаться из-за COVID-19, поскольку переболела им еще в середине лета. По его мнению, на состояние коллеги сильно повлиял стресс и напряженная работа на шоу и после него.

Теперь родителям Стеллы требуется помощь для репатриации тела девушки в Украину.

Также OBOZREVATEL писал, какими были последние записи в соцсети Стеллы и о чем она мечтала незадолго до своей смерти.

Также суперфиналист кулинарного проекта "МастерШеф.Профессионалы 3" и шеф-повар киевского ресторана "Аляска" Николай Люлько тесно сотрудничал со Стеллой Клименко – участницей того же сезона кулинарного шоу, которая умерла на отдыхе в Египте. Она работала у Николая су-шефом и была очень близким другом.