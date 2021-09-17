Перед поездкой в Египет ей стало плохо, но она решила лететь – друг и шеф Стеллы Клименко. Эксклюзив

Суперфиналист кулинарного проекта "МастерШеф.Профессионалы 3" и шеф-повар киевского ресторана "Аляска" Николай Люлько тесно сотрудничал со Стеллой Клименко – участницей того же сезона кулинарного шоу, которая умерла на отдыхе в Египте. Она работала у Николая су-шефом и была очень близким другом.

Николай объяснил, из-за чего у 30-летней Стеллы могло остановиться сердце, как она себя чувствовала перед роковой поездкой в Египет и почему хотела изменить жизнь после приезда. Об этом он рассказал эксклюзивно OBOZREVATEL.

По словам Люлько, Клименко была очень эмоциональной. Из-за конфликтов или других ситуаций могла расстроиться в 10 раз больше, чем другие.

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"Она все сильно так через себя прогоняла и все тяжело переносила. И любила свою работу очень сильно. И это факт. Любила свою профессию до мозга костей, из-за этого чересчур "загонялась" на работе. Я мог прийти на работу в 12, а она уже с 11 на месте. И постоянно задерживалась допоздна", – говорит шеф-повар ресторана.

При этом она хотела завести семью и детей. Как говорит шеф и друг Стеллы, она к нему приходила поиграть с его дочерью Златой, приносила подарки. Также у нее были друзья, детей которых просто обожала: играла с ними, общалась и дарила игрушки.

"Стелла всегда хотела жить как обычный среднестатистический человек. Мечтала о стандартных вещах: о своем доме или квартире, об отношениях хороших. Она хотела детей", – вспоминает Николай.

Что касается личной жизни, по словам Николая, Стелла Клименко была в отношениях несколько месяцев. Су-шеф ресторана "Аляска" встречалась с парнем, и они вместе жили на ее съемной квартире. Но Клименко решила порвать с ним незадолго до поездки в Египет.

Также шеф-повар поделился своим наблюдением, что Стелле не хватало стабильности. Она занималась консалтингом – разрабатывала меню с нуля и усовершенствовала старое, из-за чего сильно уставала и изнуряла себя.

"У Стеллы долго не было какого-то стабильного места. А на консалтингах она сильно себя "ушатывала" и выкручивала себя как тряпку за 5-10 дней. Консалтинг – это очень тяжело. И хотя Стелла очень сильная в этом плане, все равно такая работа тяжело ударила по ее организму", – рассказывает финалист шоу "МастерШеф.Профессионалы 3".

Когда Николай Люлько предложил Стелле работу су-шефа в ресторане "Аляска", она сразу согласилась. Ей нужна была стабильная работа. А идея открыть свой ресторан, о чем сейчас пишут все СМИ, по это словам, это больше навязанная мечта Стеллы.

"Ей стало легче. Но Клименко, конечно, взяла себе каких-то два-три консалтинга в самом начале, чтобы как-то свое финансовое положение стабилизировать, но потом она устала, и сказала мне, что эти консалтинги больше брать не будет", – утверждает друг Стеллы.

Кроме этого, звезда шоу "МастерШеф. Профессионалы 3" заметил, что состояние подруги в последний год было тревожным. Она часто отпрашивалась с работы или уходила раньше, когда ей становилось плохо.

"У нее менялось состояние в один щелчок. Я часто отпускал ее домой. Она звонила, говорила, что ей плохо и просилась не выйти на работу. Я даже не рассматривал этот вопрос, говорил: "Конечно, не выходи". И ей просто в щелчок могло стать плохо – в мгновение она становилась как будто под легким опьянением", – заметил Люлько.

По его словам, он не замечал у Стеллы панические атаки или другие явные психологические расстройства.

Состояние девушки резко изменилось за неделю до отпуска. Она начала сиять и улыбаться, приходить на работу в отличном расположении духа.

"За неделю до отпуска я ее пару дней засыпал комплиментами. Говорю: "О, Стелла-девочка, вот это ты в настроении. Стелла-девочка, что такое? Ты на улыбке, ты сияешь!". Была прямо радостная", – отметил Николай.

А вот перед самым вылетом в отпуск ей стало плохо. Об этом она сообщила своему турагенту Лене, которая и организовала эту недельную поездку в Египет. Клименко хотела отказаться от путешествия, но все-таки полетела.

"Я ее отвез к самолету, посадил. Стелла улетела, там все было прекрасно, но в последний день отдыха ей снова стало плохо. Около пяти часов вечера у нее стало сердце", – говорит Люлько.

Он также поделился, что разговаривал с ней перед отпуском. Просил отдохнуть от работы, перезагрузиться и вообще ему не писать.

"И она уехала со словами "вот приеду и начнем новую жизнь". И не села на самолет", – сожалеет Николай.

По словам Люлько, больше никому ничего не известно, даже родителям Стеллы.

"У нас у самих есть ряд вопросов, мы ничего не понимаем. Она в другой стране и там, увы, даже достучаться ни до кого нельзя, там все четко по инструкции. Дай бог, все будет хорошо, и в течение недели она уже будет здесь в Украине", – надеется Николай.

Что известно о Стелле Клименко:

Стелла Клименко начала работать на кухне с 16 лет.

У нее был свой бизнес изготовления соусов и маринадов под брендом Stella Lalala.

Девушка успела поработать бренд-шефом за границей. Последний год она работала су-шефом в киевском ресторане "Аляска".

Стелла Клименко прославилась после участия в третьем сезоне телевизионного шоу "МастерШеф. Профессионалы".

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, финалист первого сезона "МастерШеф. Профессионалы" и известный шеф-повар Алик Мкртчян говорил, что Стелла не могла скончаться из-за COVID-19, поскольку переболела им еще в середине лета. По его мнению, на состояние коллеги сильно повлиял стресс и напряженная работа на шоу и после него.

Теперь родителям Стеллы требуется помощь для репатриации тела девушки в Украину.

Также OBOZREVATEL писал, какими были последние записи в соцсети Стеллы и о чем она мечтала незадолго до своей смерти.