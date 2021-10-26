'Пробелы ликвидировать': в Кремле ответили на скандальное заявление Моргенштерна о Дне победы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на заявление Моргенштерна о Дне победы. Он посоветовал рэперу поговорить о войне с ветеранами.

По словам политика, он так заявил "не по злобе", а скорее из-за незнаний, пишет ТАСС. "Скорее всего, это просто отсутствие знаний, и здесь очень легко эти пробелы ликвидировать", – сказал Песков.

Дмитрий выразил желание к молодым людям, чтобы они разговаривали со своими бабушками и дедушками, или же навестили ветеранов и поговорили с ними, узнали, почему важен День Победы.

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Он добавил, что знаменитые личности среди современной молодежи ответственны за высказывания, среди которых и понятие о Дне Победы. По его мнению, звезды должны понимать о том, что несут моральную ответственность.

Напомним:

Моргенштерн заявил в интервью журналистке Ксении Собчак, что не понимает суть празднования в России Дня победы 9 мая. По его словам, это одна из "скреп", и, вероятно, "гордиться больше нечем".

В свою очередь, организация "Ветераны России" посчитала подобные слова оскорблением и обратилась к правоохранителям.

В дело вмешался адвокат музыканта, а после сам Алишер Валеев на своей странице в соцсети выступил с публичными извинениями. Подробнее можно прочитать по ссылке тут.

Коротко о знаменитости:

Моргенштерн (настоящее имя Алишер Валеев) – российский рэп- и поп-исполнитель. Родился в 1998 году в Уфе. Популярность обрел в 2018 году после пародий на музыкальных исполнителей на YouTube. Артист включен в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины. В августе 2021 года женился на своей девушке Диларе Зинатуллиной, с которой в отношениях с 2017 года.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что мама Моргенштерна рассказала о том, что в детстве у него обнаружили злокачественную опухоль. Женщина даже готовилась к самоубийству, но в последний момент диагноз не подтвердился.