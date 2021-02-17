Притула отправился на отдых в Дубай и сравнил его с Железным Портом

Украинский телеведущий Сергей Притула отправился в отпуск в Дубай вместе со своей семьей. По словам знаменитости, они больше года не были за пределами страны.

Так, в этом году звезда решился на поездку и посоветовался с друзьями, куда лучше поехать и какие сейчас направления популярны. Об этом Притула написал на странице в Facebook (фото можно посмотреть ниже).

Как рассказал телеведущий, мнения друзей разделились. Одни "топили" за Мальдивы, а другие сказали, что очень интересные впечатления могут остаться от Омана.

"Но мне показалось, что они меня троллят, поэтому, как видите, мы с семьей выбрали Железный Порт!" – пошутил Притула.

Под постом поклонники засыпали знаменитость комментариями, а также они решили потроллить Притулу по поводу отдыха в Дубай.

"Как похорошел Железный Порт при Зеленском", "Точно Железный Порт! Узнаю по небоскребу на заднем плане", "Классную высотку в Железном Порту забабахали!" – пишут люди в сети.

Напомним, Сергей Притула – украинский телеведущий, актер, стендап-комик, автор и сопродюсер народного скетч-шоу "Файна Юкрайна", экс-ведущий утреннего шоу "Подъем" и талант-шоу "Украина слезам не верит" на Новом канале, ведущий "Педан-Притула шоу", пост-шоу "Страсти по ревизору", "Кто сверху?".

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