Присмотрел место для сына? Где в Германии жил Олег Винник и что известно о его имуществе в Украине. Фото и видео

Украинский певец Олег Винник, уже больше года не выходящий на связь с поклонниками и коллегами, находится в Германии на лечении. Туда исполнитель когда-то отправился на заработки, впоследствии работал в оперном театре и обустроил звукозаписывающую студию.

Видео дня

Личная жизнь звезды закрыта за семью замками, однако иногда в сеть попадают интересные подробности. OBOZREVATEL решил рассказать, о каком имуществе звезды известно его фанатам и при чем здесь сын исполнителя Юлиан (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Общаясь с журналистами в Берлине, Винник несколько лет назад признался, что жил в красивой квартире недалеко от места работы – Театра дес Вестенс. По словам украинца, ему нравился балкон, с которого открывался вид на центр города.

Хотя Винник большинство своего времени проводил в Украине, где у него тоже есть недвижимость, "волчицы" уверены, что его взрослый сын все это время проживал в Германии. Очевидно, артист не захотел устраивать наследнику жизни в Киеве, поскольку его заметили в Берлине на тренировках по плаванию. У многих создалось впечатление, что Винник присмотрелся место своему сыну именно в Европе, потому другие варианты не рассматривает.

В 2021 году журналисты Новости. LIVE проследили за исполнителем от рабочего интервью на радио до квартиры в центре Киева.

Тогда пикап Ford F150 стоимостью в то время 100 тысяч долларов, за рулем которого сидел водитель артиста, довез его в дом на улице Гоголевской. Журналисты выяснили, что помещение когда-то было общежитием, однако после капитальной перестройки стало домом для состоятельных киевлян.

Территория многоэтажки охраняется, а соседом звезды тогда было невозможно стать, ведь апартаменты в его доме никто не сдавал и не продавал.

Ранее OBOZREVATEL писал, что известно о тайном сыне Олега Винника, которого он никогда не показывал. Подробнее об этом – читайте в материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!