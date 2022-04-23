Принцу Луи исполнилось 4 года: как выглядит сегодня маленькая копия Кейт Миддлтон. Фото

Младший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон – принц Луи – в субботу, 23 апреля, отмечает 4-летие. По такому праздничному случаю королевские супруги показала всему миру свежие снимки сына-именинника.

Соответствующие фото опубликовали на официальной странице в Instagram герцогов Кембриджских. Фотографом традиционно выступила сама Кейт Миддлтон, которая уже давно увлекается этим хобби (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На первом опубликованном кадре принц Луи запечатлен с широкой улыбкой, бегущим по песку. Он был одет в шорты, рубашку и свитер. Во дворце уточнили, что снимок сделали еще в начале этого месяца в загородной резиденции британских монархов в Норфолке.

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На втором снимке маленький принц просто мило улыбается, глядя в камеру. Королева Елизавета II также опубликовала этот снимок и написала коротко: "С 4-м днем рождения, принц Луи!".

Напомним, что кроме младшего сына принца Луи, Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают 8-летнего Джорджа и 6-летнюю Шарлотту.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что принц Уильям удивил сеть фотографией 2008 года, на которой он позирует с густой бородой. Фото можно посмотреть в нашем материале.