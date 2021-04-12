Принцу Филиппу установят памятник в центре Лондона

Британские власти планируют установить в центре Лондона памятник принцу Филиппу. Статуя должна появится недалеко от Букингемского дворца на улице Мэлл.

Об этом сообщает газета Telegraph. По словам инсайдеров, парламентарии уже одобрили эту инициативу. Ожидается, что ее поддержит и премьер-министр страны Борис Джонсон.

"Герцог Эдинбургский посвятил свою жизнь службе стране и королеве. Памятник стал бы символом признательности за годы службы", – заявил лидер Лейбористской партии Великобритании сэр Кейр Стармер.

Отмечается, что установка монумента частично будет оплачена средствами из пожертвований, которые сможет внести любой желающий. Газета добавляет, что за создание статуи может взяться известный скульптор Филипп Джексон.

Напомним, что муж королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп скончался 9 апреля в возрасте 99 лет. Его похоронят в саду Фрогмор на территории Виндзорского замка. В Британии объявили национальный траур – Королевская семья будет скорбеть 30 дней.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп провел последние дни жизни дома, в кругу своей жены. Он старался быть сильным и независимым до конца.