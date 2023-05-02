Принцессе Шарлотте — 8: родители показали новое фото именинницы, поражающее сходством девочки с папой

Сегодня, 2 мая, единственная дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон празднует свой день рождения. Принцессе Шарлотте исполнилось 8 лет. Родители традиционно показали свежий снимок повзрослевшей именинницы.

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Фото разместили на официальной странице принца и принцессы Уэльских в Instagram. Кадр, кстати, сделала сама Кейт Миддлтон – она увлекается фотографией, так что портрет получился вполне профессиональным.

На снимке внучка короля Великобритании Чарльза ІІІ широко улыбается на камеру. Она позирует в белоснежном сарафане с нежным принтом в виде мелких полевых цветов. Светлые локоны маленькой красавицы спадают на плечи.

Многим поклонникам выдался забавным тот факт, что у Шарлотты нет передних зубов – комментаторы признались, что их умилила улыбка девочки.

"Поздравляем принцессу Шарлотту с днем рождения!" – оставили родители в публикации.

Портрет своей дочери Кейт Миддлтон сделала в Виндзоре на минувших выходных.

Комментаторы принялись поздравлять именинницу, но не смогли проигнорировать то, насколько сильно она стала похожей на принца Уильяма. Интернет-пользователи писали: "Копия папы", "Как же она похожа на отца", "Это будто женская мини-версия Уильяма", "Выкопанный папа".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 6 мая 2023 года состоится официальная коронация Чарльза ІІІ. Церемония традиционно пройдет в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, а службу проведет архиепископ Кентерберийский Джастин Велби. Празднование коронации продлится три дня, так что британцы получат дополнительный выходной день в понедельник, 8 мая. Все подробности – в нашем материале.

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