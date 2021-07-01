Принцесса Диана родилась 60 лет назад: малоизвестные факты о ее скандальных предках. Архивные фото

Леди Диана 1 июля праздновала бы юбилей 60 лет, но она погибла в автокатастрофе 31 августа 1997 года. Ее семья аристократического происхождения и даже королева Елизавета II отмечала, что Спенсеры были очень сложными. Они на протяжении веков пытались управлять династиями и устанавливали свои правила в Британии.

OBOZREVATEL собрал несколько интересных фактов о выдающихся родственниках принцессы Дианы, они были такими же целеустремленными, зажигательными и сообразительными. Предки по отцовской линии были королевской крови через внебрачных сыновей короля Карла II и дочерей короля Якова II.

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Роберт Спенсер был вторым графом Сандерленд. Скандальный предок Дианы устанавливал свои правила при английском дворе. Он привел на Британский престол свою дочь Мэри и ее мужа Вильгельма, поэтому значительно влиял на власть.

Страстная и могущественная герцогиня Мальборо – Сара Черчилль, влияла на королеву Анну. Предки Дианы занимались общественно-политическими проблемами. "Я ненавижу тиранию ...", – писала герцогиня в своих мемуарах. Она была успешной бизнес-леди и признана самой богатой женщиной в Англии. Еще задолго до бракосочетания принца Чарльза и леди Ди, Сара пыталась выдать замуж свою внучку Диану Черчилль за Уэльского принца Фредерика, обещая приданое 100 000 фунтов, однако свадьба не состоялась.

Джорджиана Кавендиш – герцогиня Девонширская, которая боролось за права женщин, чтобы они могли голосовать в Британии. Через сотни лет ее внучка Диана продолжала отстаивать гендерное равенство. Джорджиана была мудрым политиком на от партии вигов, она очаровывала избирателей своей красотой и непобедимостью. Ходили слухи, что герцогиня целовала мужчин в обмен на голос.

Джон Спенсер является отцом принцессы Дианы. Когда он был молодым, дворец смотрел на него как на ухажера будущей королевы Елизаветы II. В семье Спенсеров было четверо детей, но брак распался в 1969 году из-за измены жены Фрэнсис. На свадьбе с первой женщиной в Вестминстерском аббатстве гуляла Елизавета II. Второй раз Джон женился в 1976 году, избранницей стала графиня Рейн МакКоркодейл.

Мать Дианы – Фрэнсис Рут отличалась вспыльчивым характером и скандальным поведением: за вождение в нетрезвом виде ее лишили прав, а в начале 1997 года она поссорилась с Уэльской принцессой. Они не общались до смерти Дианы. Последние годы жизни леди Фрэнсис посвятила благотворительности.

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