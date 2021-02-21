Принцесса Евгения впервые показала миру правнука Елизаветы II. Фото

Внучка британской королевы Елизаветы II принцесса Евгения и ее супруг Джек Бруксбэнк впервые показали своего сына, который появился на свет в прошлый вторник.

Принцесса Евгения Йоркская до сих пор не озвучивала его имени, что оставалось для многих загадкой. Соответствующую публикацию она выложила на своей странице в Instagram, раскрыв имя малыша и прикрепив первое фото с ним. Зовут первенца Август Филипп Хоук (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Спешим представить вам Августа Филиппа Хоука Бруксбэнка. Спасибо вам за такое количество прекрасных сообщений. Наши сердца переполнены любовью к этому маленькому человечку, словами не передать. Мы также рады поделиться с вами этими снимками. Они сделаны нашей потрясающей акушеркой. Спасибо всем замечательным медицинским работникам, включая нашу акушерку, которая приехала на выписку нашего мальчика", – говорится в подписи к трогательным снимкам.

Отметим, что Евгения и Джек поженились в октябре 2018 года. А в сентябре прошлого года официально объявили о первой беременности.

Как сообщал OBOZREVATEL, внучка королевы Елизаветы II принцесса Евгения впервые стала мамой. Евгения "без проблем родила мальчика". Это случилось в 9 утра в больнице Портленд в Лондоне. Новорожденный весит три килограмма 600 граммов. Он является девятым правнуком королевы Елизаветы, занимает 11-ое место в очереди на британский престол.