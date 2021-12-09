Принца Гарри приняли за продавца новогодних елок на праздничной ярмарке

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл, которые отказались от обязанностей старших членов королевской семьи и переехали в США, попали в конфузную ситуацию. Герцога Сассекского не узнали на улице, перепутав с продавцом новогодних елок.

Британское издание Express сообщает, что инцидент произошел на одной из праздничных ярмарок возле дома знаменитой пары в городе Санта-Барбара, Калифорния. Туда внук королевы Великобритании и его супруга отправились за покупкой рождественского дерева.

С этой же целью в магазин пришла еще одна американская семья с детьми. Один из малышей подбежал к принцу и начал задавать вопросы касательно продажи елки. Герцог довольно холодно отреагировал на ситуацию, сделав вид, что он безразличен к поведению ребенка. Меган Маркл же показала, что ее позабавил инцидент, улыбнувшись с происходящего.

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Очевидцы ситуации активно распространили новость в соцсетях. Они отметили, что пара в последнее время практически не появляется на массовых мероприятиях, поэтому не удивительно, что люди начали их забывать.

Напомним, с 1 апреля 2020 года принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения "Ваше королевское высочество", государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal. Сейчас пара воспитывает двухлетнего сына Арчи и дочку Лилибет, которая родилась в этом году.

Ранее OBOZREVATEL писал, что стали известны истинные причины переезда принца Гарри и Меган Маркл в США. Оказывается, супругов возмутил выбор фотографий на столе Елизаветы ІІ во время ее выхода в эфир на ТВ на Рождество.