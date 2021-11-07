В Британии рассказали, как принц Вильям довел Кейт Миддлтон до слез

Герцог Кембриджский принц Уильям довел Кейт Миддлтон до слез, решив не проводить с ней новогодний отпуск в начале их отношений в 2006-м. Уильям обещал отпраздновать Рождество в Сандрингеме, как это принято в королевской семье, а затем поехать в родительский дом Кейт на Новый год, но вместо этого предпочел остаться со своей семьей.

Об этом заявила автор книги "Создание современного романа" Кэти Николл, передает Express.co.uk. Британская писательница сообщила, что Кейт была расстроена и переживала за отношения с нынешним супругом.

Как утверждает Николл, герцог Кембриджский позвонил Кейт в Рождество, чтобы сообщить о других планах.

Королевский биограф также заявила: из-за такого неожиданного сообщения у Кейт "были веские основания для беспокойства".

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"У Уильяма были сомнения, и он сел со своим отцом и бабушкой, чтобы откровенно обсудить свое будущее с Кейт. Оба посоветовали ему не торопиться", – написала Николл.

Напомним, что пара рассталась в 2007 году на непродолжительный период после пяти лет, проведенных вместе. По данным СМИ, королева Елизавета была разочарована и опечалена разрывом.

Перерыв в отношениях длился четыре месяца, после чего Кейт Миддлтон и принц Уильям снова начали встречаться. Об их помолвке было официально объявлено 16 ноября 2010 года.

Коротко о знаменитостях:

Кейт Миддлтон и принц Уильям познакомилась в 2001 году в Сент-Джеймсском университете.

Королевская свадьба прошла 29 апреля 2011-го в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

У супругов есть трое детей : принцы Джордж и Луи, а также принцесса Шарлотта.

О том, где живут Кейт и Уильям, другие члены монаршей семьи и сама королева Великобритании Елизавета II – читайте по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL, в октябре-2021 Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе с тремя своими детьми грубо нарушили королевский протокол.